Joan Laporta seguirá al frente del FC Barcelona y no se prevén cambios en la sección de Barça Basket. Xavi Pascual contará con plenos poderes para diseñar el nuevo roster azulgrana, mientras que el tándem formado por Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández liderará la gestión en los despachos. Aun así, se anticipa un verano muy movido en el Palau Blaugrana. Ya en este mes de marzo empiezan a perfilarse algunos nombres que estarían cerca de aterrizar, mientras que otros objetivos se presentan bastante más complicados.

Los fichajes que pueden llegar al Barça Basket

Moses Wright: muy cerca

Es la operación más avanzada del mercado actual: todo indica que el acuerdo entre el jugador y el Barça Basket está prácticamente cerrado. Se trata de un interior estadounidense, formado en Georgia Tech y con experiencia en la NBA, que además posee pasaporte chipriota. Actualmente en las filas del Zalgiris Kaunas, se espera que su incorporación lo convierta en un pilar fundamental en la pintura bajo la dirección de Xavi Pascual.

Timothé Luwawu-Cabarrot: interesa y mucho

El alero francés de Cannes, con más de 325 partidos en la NBA vistiendo las camisetas de Philadelphia 76ers, OKC, Chicago Bulls, Brooklyn Nets y Atlanta Hawks, se ha convertido en pieza clave de Baskonia y del sistema Galbiati.

Aun así, el Barça Basket lleva tiempo tras su fichaje, con Xavi Pascual como principal impulsor de la operación. Sin embargo, el fichaje de Luwawu-Cabarrot se enfrenta a un obstáculo importante: Baskonia dispone de opción de tanteo, lo que podría derivar en que la operación se encamine hacia un destino internacional. El francés promedia 18,3 puntos y 3 rebotes en 29 encuentros de Euroliga esta temporada.

Sylvain Francisco: el base que gusta

El FC Barcelona necesita reforzar la posición de base, buscando un playmaker que combine anotación y visión de juego, con proyección de presente y futuro. Parte del presupuesto, que podría superar al de esta temporada, se destinará a cerrar la operación del ‘uno’.

Xavi Pascual tiene en mente a Sylvain Francisco como base titular para complementar a Juan Núñez, mientras se define el futuro de Satoransky. Por ahora, no hay movimientos concretos por Francisco, actual jugador de Zalgiris Kaunas, que se perfila como uno de los bases más codiciados de la Euroliga e incluso podría valorar un salto a la NBA.

Daniel Theis: interior en la agenda

La llegada de Moses Wright al Barça Basket parece prácticamente asegurada, pero el tándem formado por Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández deberá reforzar aún más la pintura blaugrana. Se esperan salidas importantes: Willy Hernangómez, Youssoupha Fall, Miles Norris, y posiblemente Jan Vesely, mientras que el canterano Sayon Keita podría marcharse a la NCAA.

En los últimos días, ha vuelto a sonar el alemán Daniel Theis, actualmente en AS Monaco Basket y con una larga trayectoria en la NBA. Es un perfil que gusta al club, termina contrato este verano, pero se espera que reciba propuestas de varios equipos de Euroliga durante la temporada baja.