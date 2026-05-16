El ascenso a la Liga Endesa abre un nuevo escenario para los clubes de menor presupuesto, que deben decidir en poco tiempo si asumir también el proyecto de la Liga U22. En estas entidades, donde los recursos suelen estar más ajustados, la incorporación de una segunda competición con exigencias propias no es una decisión menor, ya que implica valorar si el beneficio deportivo y formativo compensa el aumento de estructura, viajes y gestión. Esto ha generado un debate interno importante, como le suicede en esots momentos a Monbus Obradoiro.

Monbus Obradoiro estudia pertenecer a la Liga U22

El ascenso del Monbus Obradoiro a la Liga Endesa no solo supone el regreso del club a la élite del baloncesto español, sino que también le abre la puerta a decisiones estratégicas de futuro. Entre ellas destaca la posible entrada en la Liga U22 impulsada por ACB y FEB, pensada para potenciar la formación de jóvenes talentos y mejorar la transición entre cantera y primer equipo.

La dirección del club estudia ahora si puede asumir ese proyecto, que exige una estructura deportiva específica, una plantilla amplia y capacidad logística para competir a nivel nacional. Aunque la iniciativa encaja con la tradición formativa del Obradoiro, también plantea dudas económicas y organizativas.

Los inconvenientes del Monbus Obradoiro en la Liga U22

Las principales dudas sobre la posible participación del Monbus Obradoiro en la Liga U22 tienen que ver con el coste real del proyecto. Aunque el programa cuenta con una ayuda global del Consejo Superior de Deportes de alrededor de 5 millones de euros por temporada repartidos entre los clubes, varias entidades han señalado que esa cantidad no siempre cubre los gastos reales de una plantilla completa sub-22.

Varias entidades defienden que solo en desplazamientos el gasto total oscila en torno a 150.000–200.000 euros por temporada, una cifra que ya tensiona a clubes con presupuestos ajustados dentro de la Liga Endesa como el Monbus Obradoiro. A esto se suma la necesidad de financiar una estructura propia para la competición: técnicos adicionales, personal médico y gestión federativa de entre 12 y 20 jugadores por plantilla.

El debate existente con la Liga U22 y el desarrollo de los jóvenes talentos

La creación de la Liga U22 ha abierto un debate intenso en el baloncesto español sobre su impacto real en la estructura de las competiciones inferiores. Una parte de los aficionados considera que esta categoría puede “vaciar” ligas como la Segunda FEB o la Tercera FEB, al atraer a los mejores jóvenes hacia un circuito paralelo.

El temor es que esas categorías pierdan talento, nivel competitivo y atractivo, quedando más dependientes de jugadores veteranos o de perfiles menos proyectables. Otra de las críticas se centra en el modelo de desarrollo que promueve la competición. Algunos entrenadores y analistas sostienen que aislar a los jugadores jóvenes en un entorno únicamente sub-22 puede limitar su evolución, ya que dejan de enfrentarse a rivales más físicos, experimentados y exigentes, habituales en las categorías FEB.

Nombres que ejemplifican el debate de la Liga U22

Algunos de los nombres que más se utilizan para ejemplificar este debate son los de jugadores que ya habían competido en contextos exigentes antes de entrar en la Liga U22. Por ejemplo, aparece el caso de Izan Almansa en el Real Madrid, que tras competir en entornos internacionales de alto nivel vuelve a un escenario claramente más juvenil, o el de Lucas Langarita, que ya había tenido protagonismo en la Primera FEB y ahora se enfrenta a un contexto con menor presión competitiva.

En el otro lado del argumento aparecen jugadores que venían de ganarse minutos importantes en categorías FEB frente a adultos y que ahora conviven en este nuevo ecosistema sub-22. Es el caso de Youssouf Traoré, MVP en fases decisivas de ascenso, o de Jorge Carot, que había crecido en producción en Segunda FEB y busca ahora continuidad en un contexto más homogéneo.