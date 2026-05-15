A falta de disputarse la Final Four, el mercado Euroliga ya empieza a moverse con fuerza entre planificación y rumores. Varios clubes están adelantando trabajo de cara al verano, pendientes de posibles salidas clave y oportunidades estratégicas, lo que está generando un efecto dominó en diferentes plantillas.

Zalgiris Kaunas busca en el mercado un sustituto de Sylvain Francisco

El Zalgiris Kaunas ya está planificando su plantilla para el próximo verano ante la posible salida de Sylvain Francisco, que podría activar su cláusula y cambiar de equipo en el mercado. El base francés ha despertado el interés de varios destinos importantes, como el Barça Basket, y el club lituano no quiere quedarse atrás en la búsqueda de un reemplazo de nivel para la dirección de juego.

El principal candidato es Matthew Strazel, jugador del AS Monaco, que destaca por su crecimiento y su capacidad para aportar tanto en ataque como en defensa. Aunque tiene contrato a largo plazo, su situación podría abrir la puerta a un movimiento. Además, el Zalgiris mantiene otras opciones en su lista, como Kobi Simmons o Matt Morgan, pero Strazel es la prioridad para reforzar el puesto de base.

Alpha Diallo tiene el interés del Dubai BC

Dubai BC sigue muy activo en la construcción de su plantilla y ha puesto su atención en Alpha Diallo, que aparece en su agenda. El alero, uno de los jugadores más valorados del mercado de Euroliga, encaja en el perfil de refuerzo físico y defensivo que busca el proyecto emiratí.

La operación ha ganado fuerza en los últimos días y podría estar bastante avanzada, lo que ha frenado el interés de otros clubes como el Barça Basket, que también lo había seguido en los últimos meses. El fuerte poder económico de Dubai BC está siendo clave para cambiar el rumbo de varias negociaciones y convencer al jugador para sumarse al proyecto.

Hapoel Tel Aviv vuelve a la carga a por Jean Montero

Hapoel Tel Aviv quiere dar un salto importante en Europa y ha puesto sus ojos en Jean Montero, por quien estaría dispuesto a pagar su cláusula de 1,5 millones de euros y ofrecerle un salario cercano a los 2,5 millones por temporada. El interés encaja con el crecimiento económico del club israelí, que planea aumentar su presupuesto hasta unos 76 millones, con la intención de competir por el título la próxima temporada.