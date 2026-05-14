Panathinaikos dejó escapar una Final Four en casa. Con un 0-2 a favor y todo de cara, perdió tres partidos seguidos ante Valencia y convirtió una oportunidad histórica en un problema mucho más serio. En Grecia ya no se habla de derrota: se habla de fracaso del proyecto.

Ataman, por primera vez en el centro del foco

La figura de Ergin Ataman es el primer gran punto de tensión. Por primera vez desde su llegada ha perdido parte del crédito que tenía en el equipo heleno. Los medios griegos —como SDNA o Gazzetta Greece— coinciden en varias ideas que se repiten:

incapacidad para ajustar cuando Valencia aceleró el ritmo

dependencia excesiva de Kendrick Nunn

gestión emocional deficiente de la serie

foco constante en el arbitraje

El detalle que más ruido ha generado no es táctico, es de lectura de las situaciones de partido. En Grecia se percibe que Ataman convirtió la eliminatoria en una batalla paralela —árbitros, ambiente, Euroliga— y eso acabó alejando al equipo del juego. Su discurso tras la eliminación, insistiendo en el arbitraje y evitando hablar de continuidad, no ha ayudado. La lectura es clara: seguirá… pero ya no tiene crédito ilimitado.

Soru: "Ocak ayında 'Panathinaikos, EuroLeague veya ligi kazanamazsa görevi bırakırım' demiştiniz.."



Ergin Ataman: "Basın toplantısı için teşekkürler, güle güle." pic.twitter.com/AGJyRnf7pu — Tek Yol FENER (@TekYolFener) May 14, 2026

El debate que más duele: carácter y mentalidad

El debate que más está calando en Grecia no tiene que ver con sistemas ni con estadísticas, sino con algo más incómodo: el carácter competitivo del equipo. En medios como SDNA, Sport24 o Eurohoops se repite una idea que duele en un club como Panathinaikos: “soft mentality”. La lectura dominante es que Valencia no solo ganó la serie, sino que la dominó siendo más físico, más estable mentalmente y más colectivo. Y eso ha puesto en cuestión a jugadores importantes por cómo compiten. Un equipo con tanto talento y experiencia no debería caerse de esa manera tras un 0-2. La sensación que se instala es que Panathinaikos fue demasiado visceral y poco sólido cuando la eliminatoria exigió control, dureza y cabeza fría.

Jean Montero, Panathinaikos oyuncularını sahanın her yerinde koşturunca biraz gerginlik yaşanıyor 👀 pic.twitter.com/YgGUsHjSMc — Euroleague Time (@euroleague_time) May 13, 2026

Los jugadores señalados

En los medios y foros griegos no se habla aún de revolución, pero sí de reflexión profunda del cambio. Muchos jugadores han quedado muy señalados y entre los nombres más cuestionados aparecen:

Juancho Hernangómez → por su impacto en eliminatorias y relación rendimiento/salario

Jerian Grant → por su limitada creación en partidos cerrados

Omer Yurtseven → por problemas defensivos ante ritmo alto

Otros casos generan más debate que crítica directa:

Kostas Sloukas → por edad, desgaste y dependencia del equipo

Cedi Osman → por encaje y regularidad

Mientras tanto, hay dos nombres protegidos:

Kendrick Nunn → considerado el sostén ofensivo del equipo

Mathias Lessort → pieza estructural en el interior

La sensación general no es de limpieza masiva, sino de reajuste para buscar menos nombres y más equilibrio.

Panathinaikos: el tiburón del mercado de fichajes

Todo apunta a que Panathinaikos afrontará un verano mucho más agresivo de lo previsto. El entorno de Giannakopoulos no suele aceptar golpes de este calibre sin reaccionar, y en Grecia ya se da por hecho que habrá movimientos importantes en el mercado. No se habla tanto de una revolución total como de una corrección clara de lo que Valencia dejó expuesto: más creación exterior para no depender tanto de Nunn, un perfil interior más móvil y fiable en defensa, y una redefinición de roles que aporte mayor equilibrio al equipo. La idea que se repite en los medios helenos es sencilla: menos acumulación de talento y más equilibrio.