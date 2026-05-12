La previa del decisivo partido entre Valencia Basket y Panathinaikos ha estado marcada por la polémica alrededor de su presidente, Dimitris Giannakopoulos, que ha generado tensión con sus declaraciones públicas y su intención de estar presente en el encuentro. Su actitud en los últimos días, unida a antecedentes recientes durante la serie, ha provocado un clima de expectación y controversia que ha explotado con una decisión tajante del club valenciano.

La decisión de Valencia Basket con el propietario de Panathinaikos

Tal y como ha desvelado Marca, el Valencia Basket ha decidido no permitir la entrada de Dimitris Giannakopoulos al Roig Arena para el quinto y decisivo partido del playoff de la Euroliga. El club considera que debe cumplirse la sanción impuesta por la competición, que incluye tres encuentros sin acceso a pabellones tras su comportamiento en un partido anterior, por lo que no ha solicitado ninguna excepción para que pueda asistir.

Además, el club valenciano ha reforzado las medidas de control en los accesos, especialmente en zonas VIP y de autoridades, para evitar cualquier intento de entrada del dirigente griego. Cabe recordar que el propietario de Panathinaikos tuvo varios enfrentamientos en los dos primeros partidos y dejó escenas desagradables con los aficionados taronja y con el colectivo arbitral.

La sanción que podría tener Panathinaikos si incumple la sanción

Si Dimitris Giannakopoulos decidiera presentarse en el Roig Arena pese a la sanción, se enfrentaría a una nueva multa importante por incumplir el castigo. Según el reglamento disciplinario de la Euroliga, esta infracción puede acarrear una sanción económica que va desde los 30.000 hasta los 280.000 euros, dependiendo de la gravedad y de si se considera reincidencia.

A esta posible multa se sumaría la sanción previa que ya tiene en vigor, que incluye 10.000 euros y la prohibición de acceso durante 3 partidos. En caso de incumplirla, no solo aumentaría la cantidad económica total acumulada, sino que también podría enfrentarse a medidas disciplinarias adicionales.

Braxton Key, listo para jugar con Valencia Basket

Braxton Key, que sufrió una fractura nasal tras un golpe en el partido ante Baskonia, ha podido entrenar en la sesión previa al quinto encuentro contra Panathinaikos utilizando una máscara protectora y está listo para jugar el decisivo encuentro. La intención del Valencia Basket es que el jugador, pieza clave en la eliminatoria, pueda estar disponible pese a la lesión.