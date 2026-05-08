Pocas fueron las malas noticias para Valencia Basket en el tercer partido de playoffs. Los de Pedro Martínez forzaron el cuarto encuentro contra Panathinaikos y buscarán volver a traer la serie al Roig Arena. Sin embargo, la situación que vivió Josep Puerto fue la mancha en el expediente y el contexto del encuentro hace que no sea un acontecimiento más.

El Valencia Basket tendrá que buscar alternativas frente a Panathinaikos

La plantilla helena tiene pocos puntos de fuga para tumbarlos en Euroliga. Si hay una posición con características especialmente singulares es la de alero y ala-pívot. Panathinaikos cuenta con varios ‘híbridos’ ahí, jugadores entre el 3 y el 4, con movilidad de exterior, pero tamaño y corpulencia de interior. Cedi Osman, Juancho Hernangómez, Nigel Hayes-Davis y Nikos Rogkavopoulos no son piezas fáciles de sujetar para un Valencia Basket sin Josep Puerto.

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Noche de cuarto partido en el OAKA de Atenas. Buscamos una 2a victoria que fuerce el quinto partido. Anem!



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🏆 P4 1/4 @EuroLeague

✈️🆚 @Paobcgr

⌚ Viernes, 20:15h

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Josep Puerto se torció el tobillo en el tercer encuentro de la serie de playoffs Euroliga. Sin embargo, había una ligera esperanza de que acabara jugando. Las imágenes en muletas captadas por Deportes COPE Valencia ya disiparon parte de las mismas y se ha terminado de confirmar. El tiempo de baja estimado dado por el entrenador es de entre una y dos semanas.

El minutaje de Josep Puerto no era elevado, pero sí tenía relevancia táctica en Euroliga

La fisionomía de Josep Puerto hacía que fuera un perfil interesante para la serie. Sin él Braxton Key y Kameron Taylor pueden verse muy solos para defender ese juego de ‘flips’ que Panathinaikos realiza con sus treses y medio. En una eliminatoria de Euroliga en la que Costello o Pradilla pueden sufrir al 4, el jugador español era una rotación interesante.

A moment that needs no translation.



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Más allá de la participación individual, cualquier rotación extra en esas posiciones le proporciona a Valencia Basket aire y piernas para poder sujetar a las superestrellas rivales. Por ello, al margen del rendimiento del alero, que además venía teniendo un impacto positivo en el rating, los taronjas tendrán que sacar la eliminatoria Euroliga con jugadores implicados en más desgaste. Una serie emocionante a la par que caldeada que promete un gran partido.