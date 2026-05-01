El partido de playoffs entre Valencia Basket y Panathinaikos volvió a regalar otra oda al baloncesto. Si bien la serie está siendo realmente apasionante, lo acontecido al margen de lo deportivo está acaparando las miradas. El presidente del conjunto griego es un viejo conocido que está de nuevo en el ojo del huracán.

El enésimo episodio de Giannakopoulos: Valencia Basket no se calla

A pocos amantes de la Euroliga les será ajeno el nombre de Dimitrios Giannakopoulos y situaciones como la de los actuales playoffs contribuyen a ello. El excéntrico propietario del histórico club ya ha protagonizado varias situaciones polémicas. Desde desplantes a sus propios jugadores y staff, hasta comportamientos intolerables a pie de pista. Sin embargo, lo acontecido contra Valencia Basket podría salirle especialmente caro.

👀 Ergin Ataman’ın maçın ardından İspanyol polislerin tutuklamak istediğini söylediği Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos’un az önce yaptığı paylaşımı:



“0-2



Bir tane daha ve sonra.. OAKA” https://t.co/kEIkl7oEhB pic.twitter.com/AybAJozblD — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) April 30, 2026

El Valencia Basket lanzó un comunicado expresando su rechazo a lo sucedido, además confirmando que se presentará una queja formal. Pedro Martínez también afeó en rueda de prensa los actos del mandatario. Dimitrios Giannakopoulos ya recibió una sanción en su día por unos comportamientos en un encuentro frente a Dubai BC. Por aquel entonces le cayeron 5 partidos. En caso de que en esta ocasión tenga una reprimenda similar, podría perderse la Final Four de la Euroliga. Además, con un agravante.

La mancha en los playoffs Euroliga del ‘anfitrión’

Lo sucedido en el encuentro de playoffs Euroliga entre Valencia Basket y Panathinaikos podría acabar con una sanción que impida al presidente heleno estar presente en la Final Four. Este hecho ya sería noticiable de por sí, pero lo es aún más siendo Atenas la sede del evento. El anfitrión de la fase final, en caso de que acabase eliminando a los taronjas, podría vérselas sin su mandatario.

📰 Comunicado oficial



Valencia Basket condena la actitud del Presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como… pic.twitter.com/SnvxcPHWXI — Valencia Basket Club (@valenciabasket) April 30, 2026

La situación por el momento no es más que una especulación en base a sanciones pasadas. Saber si habrá o no sanción determinará cuántos partidos sería y si el 2-0 acaba materializándose en pase. Sin embargo, ya los hechos vividos en los playoffs Euroliga en el estadio de Valencia Basket han inundado la prensa deportiva.