El Valencia Basket encara el tramo decisivo de la temporada 25/26 con la ambición de pelear por la Euroliga y la Liga Endesa. Sin embargo, en los despachos ya se trabaja en el futuro: Luis Arbalejo sigue muy de cerca la planificación de la próxima plantilla que dirigirá Pedro Martínez. Habrá refuerzos, pero también ajustes importantes, y entre las posibles salidas aparece el nombre de Darius Thompson.

El futuro de Darius Thompson en Valencia Basket, en el aire

Darius Thompson llegó el pasado verano al Valencia Basket con un contrato de tipo 2+1, una fórmula que deja abierta la puerta a cambios en el futuro inmediato. Esta estructura contractual puede ser determinante de cara al próximo mercado estival, donde su situación se perfila como uno de los puntos a seguir. Varios clubes de Euroliga están atentos a sus movimientos, aunque uno de ellos habría avanzado con fuerza hasta situarse muy cerca de cerrar su incorporación.

El posible nuevo destino del base de Murfreesboro, estado de Tennessee, será Olimpia Milano del coach Poeta. A sus 30 años -cumplirá 31 el próximo 4 de mayo-, Thompson parece aceptar la propuesta italiana y firmaría por dos temporadas, para convertirse en una pieza importante de un proyecto que será bastante diferente al visto en los últimos tiempos.

Salir de Valencia Basket será previo pago de una cantidad pactada entre ambos clubes por un jugador que ha dejado interesantes momentos, pero no ha obtenido la regularidad esperada. El egresado de NCAA -pasó por Tennessee, Virginia y Western Kentucky-, promedia 9.6 puntos y 3.4 asistencias en 38 encuentros de Euroliga, bajando a 7.8 puntos y tres asistencias en Liga Endesa.

Darius Thompson ya fue objetivo de Olimpia Milano

En 2023, cuando militaba en el Baskonia, el Olimpia Milano ya mostró un interés muy serio en Darius Thompson, llegando incluso a considerar la posibilidad de abonar su cláusula de rescisión.

El base estadounidense se ha consolidado como un jugador de peso en la Euroliga, destacando por su capacidad de dirección, lectura del juego y control del ritmo. Además, su pasaporte comunitario añade un valor extra a su perfil, ya que facilita su adaptación y encaje en plantillas de la liga italiana.

Final de contrato en Olimpia Milano