De cara a la planificación del próximo año, Valencia Basket mantendrá un bloque que está dando buenos resultados tanto en la Euroliga como en la ACB. Sin embargo, hay un jugador estrella que ha bajado su rendimiento en las últimas semanas. Especialmente ha llamado la atención su participación en la Copa del Rey y en la última derrota ante el Real Madrid. Además, una cláusula en su contrato podría abrir un debate entre la afición taronja en el futuro.

Valencia Basket puede cortar el contrato de Darius Thompson

Tal y como ha informado la Cadena SER, Valencia Basket incluyó en el contrato de Darius Thompson una cláusula que le permite tomar decisiones clave sobre su continuidad al final de cada temporada. Aunque el acuerdo firmado es por tres años y supone el contrato más elevado de la plantilla, el club conserva la opción de rescindirlo de manera unilateral si considera que el rendimiento del jugador no cumple con las expectativas.

En el caso de Thompson, aunque su fichaje fue uno de los más aclamados y supuso un golpe estratégico de Valencia Basket en el mercado europeo, su papel ha sido irregular a lo largo de la temporada. Su contribución se ha visto reducida hasta el punto de no resultar determinante en torneos como la Copa del Rey, donde promedió apenas 2 puntos, 1,5 rebotes y 4 asistencias por partido.

La pérdida de importancia de Darius Thompson en Valencia Basket

En las últimas semanas, Thompson ha visto cómo su protagonismo en la rotación se ha reducido considerablemente. En la ACB, sus minutos se han quedado en apenas 18,8 por partido, por debajo de los 26–27 minutos que promediaba en temporadas anteriores o los más de 21 minutos que registraba en su etapa en Baskonia.

En la Euroliga, su rendimiento también ha descendido. Durante la temporada 2025-26, en 31 partidos jugados con Valencia Basket, promedió 9,7 puntos, 2,3 rebotes y 3,4 asistencias, con un 47,4% en tiros de campo y un 40,3% en triples, frente a los 12,6 puntos y 6,7 asistencias que registraba con Baskonia en la campaña 2021-22. En su último partido Euroliga contra el Real Madrid, Thompson fue titular pero apenas permaneció 4:45 minutos en la pista, sin volver a entrar durante el resto del encuentro.

Últimos partidos de Darius Thompson con Valencia Basket