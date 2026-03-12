El Roig Arena continúa consolidándose como uno de los grandes focos del baloncesto internacional. El recinto, que es desde hace meses la nueva casa del Valencia Basket, seguirá ampliando su proyección global con la llegada de un nuevo evento deportivo de primer nivel que reunirá a algunas de las grandes figuras del baloncesto mundial y situará a Valencia en el centro del panorama internacional del deporte.

El proyecto Project B llega al Roig Arena

Valencia será la única ciudad de España que acogerá el nuevo torneo internacional de baloncesto Project B, una competición que recorrerá distintas ciudades de Asia, Europa y América a partir de 2027. El evento se disputará del 12 al 22 de marzo de ese año en el Roig Arena, la casa del Valencia Basket, que reunirá a algunos de los mejores jugadores y jugadoras del mundo en un formato innovador similar a un Grand Prix.

Este campeonato pretende combinar el baloncesto de alto nivel con nuevas tecnologías y retransmisiones digitales, utilizando streaming, redes sociales y dispositivos móviles para llegar a más público. La elección de Valencia se debe a su gran tradición en este deporte y a sus instalaciones avanzadas.

El impulso del Roig Arena a nivel mundial con Valencia Basket de por medio

El director general del Roig Arena, Víctor Sendra, ha destacado la importancia del acuerdo para el crecimiento deportivo y de entretenimiento de la ciudad: “La alianza con Project B es un paso más para que el Roig Arena tenga el contenido global que buscamos, con deporte y experiencias únicas”. Además, ha subrayado que ser la única sede confirmada en España, compartiendo protagonismo con ciudades como Tokio, es un hito tanto para el recinto como para Valencia.

Esta iniciativa también está vinculada al desarrollo del proyecto deportivo del Valencia Basket, que ha convertido a su pabellón en un ejemplo a nivel global. Desde la organización de Project B, su director de operaciones, Grady Burnett, ha explicado el motivo por el cual han elegido la casa del club taronja: “La cultura del baloncesto de Valencia y su ambición global encajan perfectamente con nuestro proyecto. Esto va a generar un impacto positivo en la economía, la comunidad y la afición durante muchos años”.

Los primeros seis meses del Roig Arena con Valencia Basket

El Roig Arena ha cumplido seis meses desde su inauguración con cifras destacadas: ha organizado 182 eventos y ha reunido a unos 930.000 asistentes. El recinto, impulsado por Juan Roig y sede del Valencia Basket, ha acogido competiciones deportivas, conciertos y actos corporativos, consolidándose rápidamente como uno de los espacios de referencia para el ocio y el deporte en la ciudad.