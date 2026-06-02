El mercado ACB sigue marcado por movimientos cada vez más condicionados por la salida de jóvenes talentos hacia la NCAA, un fenómeno que ha abierto un intenso debate en el baloncesto europeo. La atracción de los contratos NIL en Estados Unidos y las posibles restricciones de elegibilidad están generando incertidumbre en los clubes, que ven cómo se acelera la fuga de jugadores en pleno proceso de formación.

Juan Fernández, rumbo a la NCAA y dejará Bàsquet Girona

Tal y como ha adelantado Gersh Sports, Juan Fernández dará un paso importante en su carrera al dejar el Bàsquet Girona para incorporarse al baloncesto universitario estadounidense con South Carolina. El interior argentino, con experiencia en la Liga Endesa, cambia de escenario tras varias temporadas en la élite del baloncesto español.

Con 23 años, el pívot llega a la NCAA con un perfil poco habitual: formación profesional, experiencia en la ACB y recorrido internacional con Argentina. Para South Carolina supone sumar un jugador ya hecho en el contexto europeo, mientras que para el jugador argentino es una oportunidad de crecer en un entorno distinto y ganar protagonismo en Estados Unidos.

El debate que se ha generado en torno a la NCAA

El debate sobre la salida de jugadores hacia la NCAA ha escalado en las últimas semanas después de que varias universidades estadounidenses hayan acelerado la captación de talento europeo aprovechando los contratos NIL (Name, Image and Likeness), que en algunos casos superan los 300.000 a 1 millón de dólares por temporada.

En este contexto, la NCAA ha publicado nuevas directrices el pasado 8 de mayo de 2026 en las que plantea endurecer los criterios de elegibilidad para jugadores con experiencia profesional en ligas como la ACB, la Euroliga o incluso competiciones de primer nivel en fútbol o béisbol, lo que podría limitar de forma directa la llegada de perfiles ya formados en el baloncesto profesional.

El movimiento ha generado una fuerte discusión porque en los últimos meses ya se han confirmado varios casos de jugadores procedentes de Europa rumbo al sistema universitario, como Yam Madar, Quinn Ellis o Saliou Niang, mientras que otros nombres como James Nnaji o Dame Sarr están siendo monitorizados por diferentes programas de la NCAA. La propia organización reconoce que está revisando qué ligas podrían considerarse “profesionales” a efectos de elegibilidad, algo que podría cerrar una vía que se había convertido en una alternativa muy atractiva para jóvenes que buscaban desarrollo deportivo y contratos muy superiores a los salarios iniciales en Europa.