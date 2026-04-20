El Bàsquet Girona atraviesa un momento complicado en su juego interior debido a las bajas por lesión, lo que ha reducido notablemente las opciones en la pintura y ha obligado al equipo a competir en inferioridad física en algunos partidos. Esta situación ha llevado al cuerpo técnico a buscar soluciones de urgencia para mantener el nivel en los entrenamientos con un refuerzo con posibilidades dispersas en el mercado ACB de verano.

Mikhail Mikhailov refuerza los entrenamientos del Bàsquet Girona

Tal y como ha informado Diari de Girona, Mikhail Mikhailov se ha incorporado como refuerzo en los entrenamientos del Bàsquet Girona debido a la falta de jugadores interiores en la plantilla. Las lesiones de Juan Fernández y Nikola Maric han obligado al club a buscar una solución urgente, llegando a un acuerdo con el Sol Gironès Bisbal para que el jugador pudiera entrenar temporalmente con el primer equipo.

El pívot ha destacado esta temporada con promedios cercanos a 17 puntos y más de 10 rebotes por partido en Segunda FEB. Su presencia no está pensada, por ahora, para competir en partidos oficiales, sino para mejorar la intensidad y la calidad de los entrenamientos dirigidos por Moncho Fernández. El equipo ha tenido que adaptarse incluso jugando con un solo pívot disponible en algunos encuentros.

Los escenarios posibles del Bàsquet Girona con Mikhail Mikhailov

De cara al verano, el escenario más inmediato para Mikhail Mikhailov parece pasar por continuar únicamente en dinámica de entrenamientos con el Bàsquet Girona, mientras el club sigue activo en el mercado en busca de refuerzos interiores con más experiencia para competir en la ACB. Paralelamente, varios equipos de Primera FEB ya han mostrado interés en el pívot, lo que abre la puerta a una posible salida para que continúe su progresión con más minutos y protagonismo.

Otro escenario que gana fuerza es una apuesta a medio plazo: que el Bàsquet Girona adquiera sus derechos y lo ceda a un equipo donde pueda desarrollarse, una fórmula que ya han utilizado otros clubes ACB con jóvenes talentos. Esta vía permitiría al jugador seguir creciendo en competición mientras el club mantiene el control sobre su evolución. Por edad, condición de cupo y rendimiento reciente, Mikhailov es visto como un proyecto interesante con potencial para llegar a la ACB, aunque todavía necesita consolidarse.