UCAM Murcia ha tenido que acudir al mercado para reforzarse debido a una baja importante en su plantilla en un tramo clave de la temporada. La lesión de jugadores como Dylan Ennis ha obligado al club a buscar soluciones inmediatas para mantener el nivel competitivo en la Liga Endesa, con un exterior que llega desde China pero que conoce la competición y tiene experiencia en Europa.

Jaylen Hands, nuevo fichaje del UCAM Murcia

El UCAM Murcia ha incorporado a Jaylen Hands con un contrato hasta final de temporada con el objetivo de reforzar su juego exterior en el tramo decisivo del curso. El escolta estadounidense ya conoce la Liga Endesa tras su paso por el Zunder Palencia en la 2023-24, donde promedió más de 10 puntos por partido.

La llegada de Jaylen Hands responde principalmente a la baja de Dylan Ennis, que sufre una artritis en ambas muñecas y estará fuera durante varias semanas. El nuevo fichaje destaca por su capacidad para generar puntos en el uno contra uno y su amenaza desde el perímetro, cualidades que encajan con las necesidades del equipo de Sito Alonso.

¿Problemas con los extracomunitarios en UCAM Murcia tras Jaylen Hands?

En cuanto al tema de las fichas, UCAM Murcia cuenta actualmente con una plantilla de 14 jugadores, pero solo puede incluir un máximo de dos extracomunitarios en acta ACB. Con la llegada de Jaylen Hands y la presencia de Kelan Martin, esas dos plazas quedan ocupadas. Sin embargo, la situación se ha flexibilizado porque David DeJulius dejó de ocupar plaza de extracomunitario tras obtener la nacionalidad eslovaca.

Aun así, si se produjera el regreso de Kaiser Gates tras su lesión, Sito Alonso se vería obligado a realizar un descarte entre los jugadores norteamericanos disponibles. En el plano deportivo, Hands puede encajar en el rendimiento ofensivo del equipo, que cuenta con jugadores en gran estado de forma como DeJulius. El conjunto murciano suma así una pieza más en el juego exterior con un perfil capaz de generarse sus propios tiros y abrir la pista.

Números de Jaylen Hands en China antes de UCAM Murcia