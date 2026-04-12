De nuevo, la Euroliga está viviendo una temporada marcada por la falta de paciencia en los banquillos, donde los malos resultados y las dinámicas negativas han provocado numerosos cambios de entrenador a lo largo del curso. En un contexto de máxima exigencia, muchos clubes han optado por decisiones drásticas incluso a pocas jornadas del final de la fase regular, como ha sucedido con un equipo cerca del play-in.

Jurica Golemac ha sido destituido en el Dubai BC

El Dubai BC ha anunciado la salida de Jurica Golemac como entrenador del primer equipo en una decisión tomada de mutuo acuerdo y con efecto inmediato. El técnico esloveno, que llegó en 2024 al banquillo, fue una pieza importante en los primeros pasos del proyecto, llevando al equipo a competir a buen nivel tanto en la Liga ABA como en su estreno en la Euroliga.

La destitución llega en un momento clave de la temporada, con el equipo aún con opciones de entrar en el play-in europeo, aunque dependiendo de otros resultados. Tras una racha irregular en las últimas jornadas, el club ha optado por un cambio en el banquillo para intentar reaccionar en el tramo final, dejando al asistente Jan Šentjurc como entrenador interino hasta final de curso.

Dubai BC, otro cambio en los banquillos de la Euroliga

El Dubai BC atraviesa una situación límite en la Euroliga si quiere lograr su objetivo. Presenta un balance de 19 victorias y 18 derrotas a falta de una jornada para el final de la fase regular. El equipo ocupa la undécima posición y todavía mantiene opciones de acceder al play-in, aunque no depende de sí mismo. La reciente derrota ante Anadolu Efes por 69-85 ha complicado seriamente sus aspiraciones, obligándole a ganar su último partido y esperar otros resultados favorables.

La salida de Jurica Golemac supone el décimo cambio de entrenador en la presente edición de la Euroliga, reflejando la inestabilidad en varios banquillos durante la temporada. A pesar de que el técnico había sido renovado hasta 2028, el club ha optado por un relevo inmediato en busca de una reacción.

Entrenadores Euroliga despedidos