En el mercado ACB siempre hay especial atención a perfiles que emergen fuera del radar habitual, especialmente en ligas internacionales donde algunos talentos pasan más desapercibidos. En este contexto, varios equipos deberían seguir de cerca a un alero joven cupo con crecimiento notable en el extranjero, cuyo rendimiento y evolución reciente lo han colocado en una posición muy interesante.

Malique Lewis, una de las grandes joyas en Australia

Malique Lewis, alero de los South East Melbourne Phoenix, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas más interesantes del programa Next Stars en Australia. Durante sus dos temporadas en la NBL, ha mostrado una progresión constante, destacando especialmente por su impacto defensivo, hasta el punto de ser nombrado Defensor del Año en la campaña 2024-25.

En cuanto a sus números, Malique Lewis promedió 6,8 puntos, 4,1 rebotes y 1 asistencia en la temporada 2024-25, mejorando ligeramente en la 2025-26 hasta 6,9 puntos, 4,3 rebotes y 2 asistencias por partido, además de aumentar su impacto en robos (1,2) y tapones (0,7). Su eficiencia también ha crecido (de 8,6 a 11,2), reflejando una evolución en su toma de decisiones y consistencia.

Malique Lewis y su condición de cupo ACB en el mercado

Uno de los factores que puede hacer especialmente atractivo a Malique Lewis en el mercado de fichajes es su posible encaje dentro del concepto de cupo o jugador de formación/local, algo muy valorado en ligas como la ACB. Al haber pasado por categorías formativas en España (como su etapa en Fuenlabrada), existe la posibilidad de que pueda ser considerado jugador de cupo en determinadas competiciones, lo que multiplica su valor más allá de lo puramente deportivo.

Para muchos clubes ACB, fichar a un jugador joven, con proyección NBA y que además no ocupe plaza de extranjero es una oportunidad estratégica muy difícil de encontrar. Además, su perfil encaja perfectamente con lo que buscan los equipos en este tipo de jugadores: alguien capaz de aportar en defensa, jugar sin balón y adaptarse a diferentes roles sin necesidad de monopolizar el ataque.