El mercado de la Euroliga sigue muy activo en estas semanas, con varios equipos moviéndose con rapidez para reforzar sus plantillas de cara a la próxima temporada. Los grandes clubes europeos como Olimpia Milano ya trabajan en posibles incorporaciones estratégicas, con jugadores jóvenes con mucho potencial que ya tienen a la NBA detrás.

Olimpia Milano cierra el fichaje de Dante Maddox

Tal y como ha adelantado Real Olimpia Milano, el Olimpia Milano ha cerrado un movimiento de futuro con la incorporación de Dante Maddox, una de las sensaciones emergentes del baloncesto europeo. El escolta estadounidense ha llamado la atención tras su gran rendimiento en Bélgica, donde acaba de firmar una actuación estelar con 37 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en 41 minutos en un partido clave de playoffs ante el líder Oostende.

Según la información, Maddox ya habría alcanzado un acuerdo plurianual con el club italiano, aunque no se incorporará de inmediato a la plantilla de la Euroliga. La idea del Olimpia Milano es que el jugador salga cedido la próxima temporada al Derthona Basket, donde podrá seguir su desarrollo en un entorno competitivo antes de dar el salto definitivo al máximo nivel continental.

Dante Maddox, la NBA detrás antes del salto a la Euroliga

Dante Maddox es uno de esos perfiles que ya empieza a sonar con fuerza en los despachos de la NBA, especialmente por su capacidad anotadora y su impacto inmediato en ataque. Aunque todavía no ha dado el salto a una liga de máximo nivel, su producción en Europa y su eficiencia desde el triple lo han colocado en el radar de franquicias que buscan calidad en el perímetro.

Con casi un 48% en triples esta temporada, Maddox es un jugador muy atractivo para el baloncesto norteamericano moderno, donde cada vez se valora más a los combo guards capaces de generar puntos por sí mismos. En cuanto a sus cualidades, destaca sobre todo por ser un anotador a tres niveles, capaz de producir tanto tras bote como en estático o atacando el aro. Su manejo de balón, su control corporal y su rapidez en espacios cortos le permiten generar ventajas constantes en el uno contra uno, especialmente en situaciones de pick & roll o aclarados.