Virtus Bolonia ha decidido realizar un cambio en su banquillo tras una racha negativa de resultados y una derrota contundente que ha dejado al equipo en una posición baja de la clasificación en la Euroliga. La medida busca revitalizar la plantilla y estabilizar el rendimiento de cara a la recta final de la temporada, pero deja un dato esclarecedor sobre muchos otros entrenadores.

Dusko Ivanovic destituido de la Virtus Bolonia

La Virtus Bolonia ha decidido cesar a Dusko Ivanovic como entrenador después de una racha negativa de resultados y tras la dura derrota ante el Olimpia Milano por 103-87. El técnico deja el banquillo después de dos temporadas, en las que acumuló un total de 20 victorias y 33 derrotas. Actualmente, el equipo ocupa la decimosexta posición en la clasificación, con 13 victorias y 20 derrotas en la temporada en curso.

Para sustituirlo, el club ha promocionado a su asistente Nenad Jakovljevic, quien contará con la ayuda de Daniele Parente y Cristian Fedrigo. Jakovljevic, que dirigirá al equipo este viernes ante Valencia Basket, ya había entrenado al equipo en la jornada 14 de la temporada pasada.

Un dato llamativo de los entrenadores en la Euroliga

La destitución de Ivanovic refleja la gran inestabilidad en los banquillos de la Euroliga esta temporada: casi la mitad de los entrenadores que comenzaron el curso ya no ocupan su puesto, con nueve cambios hasta la fecha. Estas decisiones responden a las malas rachas de resultados y a la poca paciencia de los dirigentes.

El movimiento de la Virtus Bolonia pone el foco en la presión sobre los clubes europeos para obtener resultados inmediatos, todo lo contrario a lo que hace Valencia Basket, que ya ha renovado a Pedro Martínez y sigue consolidando las bases de un proyecto pensado para triunfar en ACB y Euroliga.