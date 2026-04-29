El Valencia Basket afronta un partido clave en los cuartos de final de la Euroliga tras haber caído en el primer duelo de la serie. La derrota en el estreno obliga ahora al conjunto taronja a reaccionar en el segundo encuentro y está obligado a ganar en territorio griego si quiere seguir con opciones de clasificación. Para ello, los de Pedro Martínez tienen que corregir dos aspectos clave de su juego para tener ventajas.

La identidad: un factor a recuperar para el Valencia Basket en la Euroliga

El Valencia Basket necesita recuperar su identidad ofensiva si quiere igualar la serie ante Panathinaikos. En el primer partido, el conjunto de Pedro Martínez jugó a un ritmo muy bajo, con solo 67 posesiones (muy por debajo de su media habitual), lo que se tradujo en una producción ofensiva muy pobre: apenas 67 puntos cuando suele superar los 90. Además, el desacierto exterior fue clave, con un 6 de 33 en triples, muy lejos de sus números habituales.

Aun así, el Valencia Basket demostró que puede competir incluso en un contexto lento, apoyándose en la defensa y el rebote ofensivo, donde capturó un 37,5% de segundas oportunidades. También generó algo de transición gracias a 9 robos que derivaron en 14 puntos al contraataque. El reto ahora pasa por mantener esa solidez atrás, pero aumentando el número de posesiones para acercarse a su ritmo habitual y potenciar el ataque.

El poderío de Kendrick Nunn y el daño a Valencia Basket

El impacto de Kendrick Nunn volvió a ser determinante en el primer partido de la serie para el Panathinaikos. El base asumió el protagonismo desde el inicio con un arranque explosivo, anotando 14 puntos en el primer cuarto y marcando diferencias en los momentos en los que el ritmo del partido se abría.

En el aspecto defensivo, el reto para el Valencia Basket es claro: reducir el espacio y la influencia de Nunn en ataque. El equipo taronja logró contener a uno de los ataques más eficientes de la competición, bajando la producción ofensiva rival muy por debajo de su media habitual, pero no consiguió frenar al escolta en los momentos decisivos.

¿Cuándo y dónde ver el Valencia Basket vs Panathinaikos de la Euroliga?

El segundo partido del playoff de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Panathinaikos se disputa el jueves 30 a las 20:45 horas en el Roig Arena. El encuentro podrá verse en directo a través de Movistar+ Deportes, con el conjunto taronja buscando igualar la serie tras la ajustada derrota del primer choque (67-68).