El Valencia Basket afronta un tramo decisivo de la temporada marcado por un calendario exigente, en el que compagina la recta final de la ACB con una eliminatoria de máxima exigencia en Euroliga ante Panathinaikos. En este contexto, los técnicos rivales como Ataman toman nota de las dificultades que atraviesa el conjunto taronja en ciertos momentos del partido, especialmente cuando el ritmo baja y tienen que atacar a defensas con una estrategia muy definida.

Una victoria del Real Madrid para seguir líder en ACB

El Real Madrid logró una victoria de mucho peso en el Roig Arena ante el Valencia Basket (82-96) para afianzar el liderato de la ACB, incluso pese a contar con alguna baja importante en su rotación. El conjunto de Sergio Scariolo firmó un partido muy sólido desde el inicio, imponiendo su físico y ritmo. La superioridad en la pintura de Walter Tavares y el control del juego de Facundo Campazzo permitieron al conjunto blanco gestionar ventajas y responder a los intentos de reacción locales.

El Real Madrid dio el golpe definitivo con un gran tercer cuarto, en el que volvió a aparecer la figura de Mario Hezonja junto al dominio interior de Tavares, ampliando la ventaja ante un Valencia Basket que parecía más centrado en la eliminatoria de Euroliga contra Panathinaikos. A partir de ahí, los blancos supieron administrar la renta con madurez, sumando su 25ª victoria liguera y consolidando una posición privilegiada en lo alto de la clasificación.

La defensa zonal que sacó de quicio a Valencia Basket

Valencia Basket tuvo muchos problemas para atacar la defensa en zona planteada por Sergio Scariolo al inicio. La circulación de balón de los taronja fue lenta y previsible, lo que facilitó que el Real Madrid cerrara bien la pintura y protegiera el aro con la presencia de Walter Tavares, uno de los más destacados con 18 puntos y 12 rebotes. Además, a los de Pedro Martínez les faltó agresividad para generar ventajas desde el uno contra uno y encontrar tiros liberados.

Esa solidez defensiva del Real Madrid, combinada con su superioridad física en el juego interior, le permitió correr y anotar con facilidad, ganando confianza desde el inicio y alcanzando ventajas superiores a los diez puntos en el primer cuarto. La ventaja en el marcador reforzó el plan de partido de Scariolo y le dio tranquilidad para mantener la renta. Estas variantes de defensa zonal son una de las estrategias que más daño hacen a Valencia Basket, y Ergin Ataman, próximo rival en la Euroliga con el Panathinaikos, tomará buena nota.

Horarios Valencia Basket vs Panathinaikos de Euroliga