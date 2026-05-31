El tramo final de la temporada regular de la Liga Endesa 2025-26 llega a su desenlace, y el duelo entre Barça Basket y Valencia Basket en el Palau se presenta como un partido clave. Ambos equipos afrontan el choque con la necesidad imperiosa de sumar la victoria para dar un paso decisivo hacia sus objetivos de cara al cuadro final que definirá al próximo campeón del baloncesto nacional.

Estar entre los cuatro primeros de ACB como objetivo

El conjunto blaugrana y el equipo taronja se juegan una victoria clave en su lucha por asegurar una plaza entre los cuatro primeros de la clasificación, lo que les permitiría contar con el factor cancha a favor en los cuartos de final de la postemporada de la Liga Endesa. En el caso del Barça Basket de Xavi Pascual, el equipo ya sabe que no tiene opciones de alcanzar la segunda posición, por lo que un triunfo ante Valencia supondría, como máximo, ascender hasta la tercera plaza.

🏆 A falta de disputarse el duelo entre @FCBbasket y @valenciabasket…



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Sin embargo, una derrota en el Palau podría tener consecuencias inmediatas, ya que supondría caer hasta la quinta posición y afrontar los cuartos de final como visitante ante UCAM Murcia. En cambio, la victoria cambiaría por completo el escenario: permitiría al equipo iniciar la eliminatoria por el título como local y, además, hacerlo en un derbi de máxima tensión frente a ASISA Joventut Badalona.

En el caso del Valencia Basket de Pedro Martínez, una victoria le permitiría escalar hasta la segunda posición de la clasificación, quedando únicamente por detrás de un Real Madrid que ya se ha proclamado campeón de la fase regular de la ACB. En cambio, una derrota podría desplazar al conjunto taronja hasta la quinta plaza, obligándolo a iniciar el camino hacia el título lejos de casa en la ronda de cuartos de final.

El Barça Basket con todos los jugadores

Por primera vez en meses, Xavi Pascual ha podido trabajar con toda la plantilla al completo en la preparación de los dos últimos encuentros de la fase regular. Nico Laprovittola, Tomas Satoransky, Jan Vesely y Will Clyburn, que habían estado fuera por problemas físicos, ya se han reincorporado a los entrenamientos con el grupo. Este regreso masivo supone un refuerzo clave para el Barça, que recupera todas sus piezas justo en el momento decisivo de la temporada, antes de afrontar el tramo final de la liga y las eliminatorias por el título.

Cuartos de final con victoria del Barça Basket

Real Madrid vs La Laguna Tenerife

Kosner Baskonia vs Valencia Basket

UCAM Murcia vs Surne Bilbao

Barça Basket vs ASISA Joventut

Cuartos de final con victoria de Valencia Basket