El Barça Basket se medirá a Valencia Basket en el Palau como previa de unos playoffs ACB que se presuponen verdaderamente igualados. Los taronjas vienen de vencer a Gran Canaria en un partido que fue sentencia del cuadro insular, los mejores Omari Moore y Jaime Pradilla. El FC Barcelona también hizo los deberes ganando a Morabanc Andorra con un estelar Kevin Punter.

Un peligro en la sombra para el Barça Basket en Liga Endesa ACB

El encuentro aplazado de Liga Endesa entre Barça Basket y Valencia Basket no es un partido más. En juego, las primeras plazas de la clasificación. El factor cancha y el rival pueden ser clave en el desempeño en los playoffs ACB. Los culés quieren llevarse el triunfo y acceder a la tercera plaza, de lo contrario, acabarán quintos.

🏆 A falta de disputarse el duelo entre @FCBbasket y @valenciabasket…



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El partido frente a Valencia Basket pondrá en el foco a las estrellas taronja más espectaculares. Sin embargo, el nombre que podría marcar el encuentro apunta a ser más todo un ‘outsider’. Pasa el tiempo y el Barça Basket sigue demostrando en esta Liga Endesa ACB que hay circunstancias del juego que aún no domina. En estas lindes, Jaime Pradilla podría ser todo un dolor de cabeza para Xavi Pascual.

Jaime Pradilla podría ser el héroe ‘inesperado’ de Valencia Basket

Tanto en ACB como en Euroliga el Barça Basket ha demostrado ser un equipo inconsistente en varias facetas. El juego sin balón rival y, en concreto, el de los interiores es uno de los mayores talones de Aquiles del cuadro azulgrana. Si hay un maestro en este tipo de acciones es Jaime Pradilla. El maño es un continuador excelente, un jugador con un timing excelso para barrer la línea de fondo y una pieza muy potente corriendo en transición.

📊 ¡Estadísticas FINALES del @valenciabasket 🆚 Dreamland @GranCanariaCB!



Los más valorados:

2⃣3⃣ Jaime Pradilla

2⃣3⃣ Omari Moore

1⃣7⃣ Nico Brussino

1⃣4⃣ Neal Sako

1⃣4⃣ Brancou Badio #SuperManagerACB | #LigaEndesa pic.twitter.com/UlzKB4qSUj — SuperManager ACB (@SuperManagerACB) May 29, 2026

A pesar de que el Valencia Basket suela poner en práctica un modelo de interiores fluidos, la posición de ala-pívot de Jaime Pradilla suele ser tramposa. Ya todos los equipos de Liga Endesa y Euroliga suelen emparejar a sus cincos con él en vez de con Costello, por ejemplo. El interior español es un perfil de juego más cercano al aro que los centers valencianos, incluso con su mejoría desde el triple.

Los dos interiores del Barça Basket tiene debes notables y además muy aprovechables por este jugador. Willy suele sufrir con continuaciones de pick and roll y retornos defensivos, Vesely tiende a sobreayudar y regala mucho su espalda. El maño podría ser clave para castigar este tipo de situaciones y enviar al conjunto culé a una quinta posición que complicaría, y mucho, su desempeño en playoffs ACB.