La temporada del Valencia Basket está siendo la más destacadas de su historia reciente en la Euroliga, consolidándose como un equipo capaz de competir al máximo nivel frente a rivales de gran presupuesto. El conjunto taronja ha terminado la fase regular en una posición histórica y con una eliminatoria frenética ante Panathinaikos, que tiene dos problemas a detener si quiere seguir adelante en la competición.

Pedro Martínez es elegido mejor entrenador de la Euroliga

Pedro Martínez ha sido reconocido como mejor entrenador de la Euroliga tras una fase regular sobresaliente, en la que el Valencia Basket finalizó en segunda posición después de 38 jornadas, con un balance de 25 victorias y 13 derrotas. El conjunto taronja ha competido al máximo nivel frente a clubes con presupuestos superiores, consolidándose como una de las grandes sorpresas del torneo, con opciones reales de aspirar al título si mantiene esta línea competitiva.

Este galardón, conocido como el Trofeo Alexander Gomelskiy, es especialmente significativo porque lo votan los propios entrenadores de la competición, lo que refuerza aún más el prestigio de Pedro Martínez. Con este reconocimiento, el técnico del Valencia Basket se convierte en el cuarto entrenador español en lograrlo, siguiendo los pasos de Xavi Pascual, Pablo Laso y Chus Mateo.

Jean Montero, premiado por la Euroliga con el Rising Star

Además de Pedro Martínez,Jean Montero ha sido reconocido con el premio Rising Star de la Euroliga 2025-26, distinción que acredita al mejor jugador joven menor de 22 años de la competición. El base del Valencia Basket ha completado una temporada de gran impacto en su estreno en la máxima competición europea, con promedios de 13,7 puntos, 2,8 rebotes y 4,6 asistencias por partido.

Este reconocimiento tiene un valor histórico añadido, ya que Montero se convierte en el primer jugador del continente americano en recibir este galardón en la Euroliga, además de encadenarlo con el que ya logró en la EuroCup la temporada anterior, algo inédito hasta ahora. En la votación final superó a jóvenes talentos como Saliou Niang y Sergio De Larrea.

Los datos del Valencia Basket ante Panathinaikos en Euroliga

El Valencia Basket afrontará los cuartos de final de la Euroliga frente al Panathinaikos con el factor cancha a favor tras terminar la fase regular en segunda posición. El conjunto taronja ya ha superado esta temporada al equipo griego en los dos enfrentamientos previos, con victorias por 79-89 en Atenas y 102-84 en el Roig Arena, donde destacó Jean Montero con 22 puntos y 30 de valoración.