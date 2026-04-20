La Euroliga ha implantado esta temporada un sistema de control financiero más exigente, con límites de gasto en las plantillas para reforzar el equilibrio competitivo entre los clubes. Este nuevo marco económico obliga a los equipos a ajustarse más que en otras temporadas y Valencia Basket es uno de los clubes que está cumpliendo a rajatabla con lo estipulado, recibiendo un botín económico extra como premio.

Valencia Basket cumple con el control económico de la Euroliga

Tal y como ha informado el periodista Juan Carlos Villena en Las Provincias, el Valencia Basket recibirá 362.579 euros por parte de la Euroliga tras cumplir con las normas del nuevo sistema de control financiero, que regula el gasto de las plantillas. Este ingreso llega después de una fase regular en la que el club ha mantenido su presupuesto dentro de los límites establecidos, formando parte de los 15 equipos que han respetado el Fair Play.

Este dinero procede de las sanciones impuestas a los equipos que superaron el límite salarial, cuya suma total asciende a más de 5,4 millones de euros. Esa cantidad se reparte entre los clubes que sí han cumplido las reglas, premiando la gestión económica responsable del Valencia Basket.

Los equipos sancionados por la Euroliga

Cuatro equipos de la Euroliga han sido sancionados por incumplir el Fair Play financiero tras superar el límite salarial establecido. El caso más destacado es el del Panathinaikos, que deberá pagar más de 3,6 millones de euros tras exceder el presupuesto en más de 6 millones, siendo la entidad que más ha sido penalizada por sus desbarajustes económicos.

También han sido multados el Anadolu Efes (1,07 millones por un exceso de 1,8 millones) y el Hapoel Tel Aviv (998.027 euros tras superar el límite en 1,66 millones). El cuarto equipo sancionado es el Olympiacos, con una multa de 303.290 euros tras sobrepasar el tope en unos 600.000 euros.

Una fase regular histórica para el Valencia Basket en la Euroliga

El Valencia Basket ha completado una fase regular histórica en la Euroliga, acabando segundo con un balance de 25 victorias y 13 derrotas, solo por detrás del líder y con el factor pista asegurado en cuartos de final. El equipo taronja ya espera rival desde el play-in, que saldrá de la eliminatoria entre Panathinaikos y AS Mónaco.