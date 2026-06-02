Valencia Basket y Bilbao Basket arrancan una eliminatoria de cuartos de final del playoff de la Liga Endesa que promete máxima igualdad y exigencia desde el primer minuto. Con el billete a semifinales en juego, ambos equipos llegan en momentos distintos pero con alguna baja sensible por parte de los taronja que cabe mencionar.

Valencia Basket y las posibles bajas para playoffs ACB

Valencia Basket afronta el inicio del playoff ACB con varias bajas sensibles que condicionan la rotación de Pedro Martínez. Las ausencias confirmadas de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto dejan al equipo sin dos piezas importantes en el perímetro, especialmente en defensa y versatilidad. Además, hay dudas físicas relevantes: Nate Reuvers regresa tras un proceso vírico pero sin estar al 100%, mientras que Jean Montero arrastra un golpe en el hombro y Isaac Nogués sufre molestias en el tobillo. En total, hasta cinco jugadores presentan problemas físicos en un momento clave de la temporada.

En contraste, Bilbao Basket llega con la plantilla completa y en buena dinámica, tras ganar 4 de los últimos 6 partidos y cerrar la fase regular en 7ª posición. El conjunto vasco, que vuelve al playoff 11 años después, ya ha demostrado su competitividad: ganó a rivales como Real Madrid y Tenerife y llevó al límite a Valencia (88-83) hace apenas dos semanas.

Bilbao Basket y las posibles alternativas ante las bajas de Valencia Basket

Las bajas exteriores de Valencia Basket pueden abrir un escenario ideal para que el perímetro de Bilbao Basket dé un paso adelante. Jugadores como Melwin Pantzar, uno de los más completos del equipo, llega en gran momento: 17,3 de valoración, 11,4 puntos, 4,2 asistencias y un espectacular 46,4% en triples, el mejor de la ACB. A su lado, el tirador Justin Jaworski (12,7 puntos y 2,3 triples por partido) y Darrun Hilliard (12,7 puntos, 3 rebotes, 2,7 asistencias) pueden castigar la falta de rotación defensiva taronja, especialmente desde el perímetro.

Por dentro, la referencia clara es Tryggvi Hlinason, que puede dominar ante un juego interior condicionado físicamente. El islandés ha sido el máximo reboteador de la liga (6,7), además de aportar 10,1 puntos, 1,3 tapones (segundo mejor) y un 67,7% en tiros de dos. Todo esto dentro de un Bilbao que destaca por su solidez atrás: quinta mejor defensa (1,10 puntos por posesión) y capaz de generar ventajas desde la presión, provocando pérdidas y sacando 23 faltas por partido, un factor que puede inclinar la eliminatoria.