El Valencia Basket tendrá una jornada final ‘extra’ de Liga Endesa tras el encuentro frente a Gran Canaria. Los taronjas se miden al Barça Basket en un partido de infarto por las plazas de la zona noble de la tabla. El factor cancha está en juego y el cruce también. En este sentido, Pedro Martínez ha parecido tener claro desde el primer momento que es toda una final previa a los playoffs ACB.

El Valencia Basket de Pedro Martínez tiene un plan

El partido que enfrenta a Valencia Basket con Barça tiene una importancia mayúscula en ACB. Sin embargo, el duelo del viernes no era ningún paseo ante un equipo que se jugaba la vida. A pesar de que el contexto también fue de máxima tensión, Pedro Martínez supo gestionar los recursos en un fin de semana complejo. Únicamente Moore y Pradilla superaron los 21 minutos de juego. Taylor por debajo de los 15, Montero en 17 y con piezas poco habituales como Sima o Nogués teniendo presencia.

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Un partido serio y rápido para conseguir una buena victoria que cierra la Liga Regular en casa antes de acabarla el domingo en el Palau Blaugrana. ¡Mejores jugadas! 🧡



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Valencia Basket pudo gestionar sus cargas, en parte por el abultado resultado, pero justo tener una segunda unidad eficiente permite estas cosas. Por contra, el Barça Basket tuvo que jugar una prórroga en Andorra. 34 minutos de Kevin Punter o 33 de Shengelia no ayudan a que el equipo esté fresco. Muy probablemente Pedro Martínez buscará acelerar el duelo ACB, no solo por el cansancio, también por el estilo de un equipo y otro.

Objetivo: evitar al campeón de la Copa ACB

En caso de caer, Valencia Basket tendrá que vérselas nada más y nada menos que con Baskonia. Los de Paolo Galbiati son los actuales campeones de la Copa ACB, todo un aval para un nuevo momento del KO. Los taronjas, en caso de vencer, se medirían a Bilbao Basket. Los ‘All Blacks’ también saben lo que es ganar un título esta temporada, pero, a priori, un oponente menos exigente. Más con y sin factor cancha en función del adversario.

🏆 A falta de disputarse el duelo entre @FCBbasket y @valenciabasket…



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Valencia Basket ha demostrado ser capaz de ganar a cualquiera, pero también de no especular, para bien y para mal. Si bien ahora buscarán el triunfo que les aclare el camino, también se ‘complicaron la vida’ ganando en Dubai y cruzándose con Panathinaikos. Sin embargo, a buen seguro, que Pedro Martínez no tendrá miramientos contra el Barça Basket en Liga Endesa. Los valencianos tratarán de buscarle las cosquillas a un cuadro culé tocado en lo institucional.