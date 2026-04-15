La Euroliga encara un momento clave en su evolución, con decisiones importantes sobre la mesa que pueden marcar el futuro de la competición en los próximos años. Cambios en el formato, movimientos estratégicos de los clubes y un contexto cada vez más exigente a nivel económico dibujan un escenario lleno de incógnitas en el baloncesto europeo. Valencia Basket, que está en una encrucijada como otras entidades, plantea varios escenarios.

Decidido el formato de la Euroliga para la próxima temporada

El formato de la Euroliga para la temporada 2026-27 mantendrá una liga de 20 equipos con una fase regular de 38 jornadas, aunque ya se plantea como una solución transitoria. La competición trabaja en una futura expansión que implicaría aumentar el número de clubes y modificar la estructura actual, con el objetivo de generar más ingresos y hacer el torneo más sostenible a largo plazo.

Entre las opciones que se estudian aparece la posible división en conferencias, un modelo que genera dudas por su impacto deportivo y en el atractivo de los enfrentamientos. Además, la exigencia del calendario y el control financiero seguirán siendo puntos clave en el debate, en un contexto en el que la Euroliga busca equilibrar crecimiento económico y competitividad.

La posición de Valencia Basket ante las novedades de Euroliga y NBA

En este contexto, tal y como ha adelantado Ser Deportivos Valencia, el Valencia Basket se encuentra en una posición estratégica ante los cambios que se avecinan en la Euroliga. El club taronja está analizando distintos escenarios de futuro, escuchando tanto las propuestas de la propia competición como los movimientos vinculados a la posible llegada de la NBA a Europa, con el objetivo de tomar una decisión clave que no interrumpa el crecimiento que está viviendo la entidad a todos los niveles.

Según el medio citado, Valencia Basket valora seriamente la opción de convertirse en una franquicia permanente de la Euroliga, lo que supondría un salto importante en estabilidad deportiva y económica para los próximos años. La decisión marcará el rumbo del proyecto a medio y largo plazo, en un momento en el que la Euroliga prepara una expansión que puede redefinir por completo el mapa del baloncesto europeo.

La Euroliga y su dureza con el control financiero de los equipos

Una de las preocupaciones de la Euroliga es la estabilidad financiera, y muestra de ello es que la competición ha impuesto multas a varios clubes por incumplir el Fair Play Financiero, evidenciando el mayor control económico que se quiere aplicar. Equipos como Panathinaikos, Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv y Olympiacos han sido sancionados, en una medida que busca garantizar la sostenibilidad y evitar excesos en la construcción de plantillas.