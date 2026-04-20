Valencia Basket estará muy pendiente del play-in de la Euroliga tras completar una fase regular histórica, en la que ha firmado un balance de 25 victorias y 13 derrotas, con un 65,8% de triunfos. Estos números le han permitido acabar en la segunda posición, solo por detrás del líder Olympiacos, y encarar los cuartos de final con el factor pista a favor y a la espera de conocer al rival.

Valencia Basket, pendiente del play-in de la Euroliga

El Valencia Basket conocerá este martes a su rival en los cuartos de final de la Euroliga, que saldrá del choque entre Panathinaikos (7º) y Mónaco (8º) en el play-in, una eliminatoria a partido único que se disputará en Atenas. El ganador de ese cruce avanzará directamente para medirse al conjunto taronja, que tiene el factor pista asegurado, mientras que el perdedor aún tendrá otra oportunidad de clasificarse.

La serie de cuartos de final se jugará al mejor de cinco partidos y comenzará el 28 de abril en el Roig Arena, donde también se disputará el segundo encuentro dos días después. Luego, la eliminatoria viajará a la pista del rival para el tercer y, si es necesario, el cuarto partido (5-8 de mayo). Un posible quinto y decisivo duelo volvería a Valencia el 12 o 13 de mayo.

AS Mónaco, la bestia negra del Valencia Basket en Euroliga

El AS Mónaco se ha convertido en la “bestia negra” del Valencia Basket esta temporada en la Euroliga, ya que le ha derrotado en sus dos enfrentamientos directos. Primero se impuso por 90-84 como local y, más tarde, volvió a ganar en el Roig Arena por 92-101, siendo uno de los pocos equipos de la parte alta que ha vencido tanto en la ida como en la vuelta.

Además, el conjunto monegasco ha mostrado un gran potencial ofensivo ante el Valencia Basket, superando los 90 puntos en ambos partidos, lo que evidencia las dificultades defensivas del equipo taronja para frenar su ritmo de juego. Por su parte, el Panathinaikos ha perdido sus dos duelos contra los de Pedro Martínez esta temporada: 79-89 en Atenas y 102-84 en el Roig Arena.

Resultados de Valencia Basket ante Panathinaikos y AS Mónaco