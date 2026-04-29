Valencia Basket sucumbió ante Panathinaikos en el primer partido de la serie de estos playoffs Euroliga. Los taronjas no pudieron imponer su ritmo y los helenos acabaron robándole el factor cancha con su victoria. El encuentro estuvo verdaderamente igualado. Tanto, que los de Pedro Martínez tuvieron balón de banda para ganar.

La jugada marcada por la polémica estuvo cerca de darle la victoria a Valencia Basket

Uno de los temas más comentados en redes sociales ha sido la jugada final con la que Valencia Basket pudo darle la vuelta al marcador a falta de 2.1 segundos. De la situación se ha dicho de todo, desde polémica arbitral por el excesivo contacto sobre Jean Montero, hasta críticas a Pedro Martínez. Sin embargo, el ATO (After Time Out) estuvo más cerca de poner el 1-0 en la serie de playoffs Euroliga de lo que parece.

This one went to the wire, @Paobcgr takes the 1-0 lead! ✅ pic.twitter.com/Wrp3IGgauW — EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2026

Nadie podía quitarle la mirada a Jean Montero en la jugada de banda. Como estrella del Valencia Basket que es, todo el mundo esperaba que el balón estuviera en sus manos. Pedro Martínez aclaró la esquina lanzando a Taylor en un indirecto de Reuvers en poste alto, que, a su vez, su buena mano limpiaba la zona de ayudas. La clave estaba entre Key y el dominicano. El bloqueo fantasma del escolta era la acción clave, una gran idea para generar desconcierto ante una esperable defensa en cambio. La duda se generó, pero lejos de liberar a la estrella, dejó totalmente solo a Braxton.

¿Mal planificada o mal ejecutada? La duda con el ATO más viral de los playoffs Euroliga

La jugada de Valencia Basket pasaba por sembrar la duda con una finta de bloqueo entre su estrella y su jugador más atlético ante una previsible defensa de cambios. Las opciones pasaban por un balón colgado o una salida de Montero para atacar desde la esquina corta. La realidad es que Braxton Key sale totalmente solo, tanto para colgarle ese pase, como para dársela después debajo del aro. Sin embargo, Badio parecía demasiado obcecado en encontrar al dominicano y los playoffs Euroliga no esperan por nadie.

🚫𝗡𝗼 𝗽𝘂𝗱𝗼 𝘀𝗲𝗿.



Jean Montero tuvo la última para ganar el partido, pero no logró tirar a canasta. El @valenciabasket cae ante Panathinaikos en el primer partido de los Playoffs de la #EuroLeague. pic.twitter.com/LsleBUVmBx — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 28, 2026

A pesar de toda la polémica por la más que posible falta del jugador de Panathinaikos, además susceptible de antideportiva por no estar el balón en juego, hay más debates. La gran duda es si hubo un excesivo énfasis a la hora de explicar la jugada en pasársela a Montero, sabiendo además que iba a captar todas las miradas de su rival. Por otro, si fue Badio el que no supo elegir mejor a la hora de pasar. Sea como fuere, Valencia Basket tendrá otra oportunidad en casa de empatar la serie en estos playoffs Euroliga.