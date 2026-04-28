Los playoffs de la Euroliga comienzan tras un competido play-in. En esta fase previa Panathinaikos fue capaz de vender a AS Mónaco y colarse en la siguiente eliminatoria. A priori, por espacio clasificatorio, Valencia Basket debería ser superior. Sin embargo, los taronjas tendrán en frente a un roster lleno de superestrellas y candidato a todo.

Los factores a favor de Valencia Basket en esta ronda de playoffs Euroliga

Más allá de que Valencia Basket con su juego se situara en la cúspide de la clasificación, Panathinaikos ha invertido millones de euros en una plantilla que es una de las favoritas a conquistar el título. Por ello, los taronjas buscan motivos para creer que pueden vencer en estos playoffs Euroliga a uno de los entrenadores más laureados. Uno de los argumentos a favor es el más sencillo, que llegan 2-0 a la serie.

The only bracket that matters now – the playoff scene is set.



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Valencia Basket no parece tenerle ningún miedo a Panathinaikos y no es de extrañar. Antes de los playoffs, la temporada regular Euroliga no solo puso a cada uno en su sitio, sino que los taronjas ganaron a los griegos tanto en casa como fuera. Por si esta circunstancia no invitara ya suficiente al optimismo, Panathinaikos tendrá que vérselas sin su gran líder, Kostas Sloukas, baja por una fatídica lesión.

Panathinaikos desde la pizarra: las bazas taronjas

Si por algo se caracteriza el equipo griego es por sus dos ritmos de juego. Sin Sloukas son un cuadro que compra el ‘correcalles’ y no le tiembla el pulso para enloquecerse. Sin embargo, el base griego pone ese punto de baloncesto media pista en situaciones de pick and roll. Sin él, el partido de playoffs Euroliga puede deslabazarse y ahí entran en el terreno Valencia Basket.

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Sin Sloukas, Ataman tratará de priorizar el juego de uno contra uno. Ahí el turco siempre ha sido un fiel devoto de buscar emparejamientos ventajosos. Valencia Basket es un equipo con jugadores muy autosuficientes en esas lindes. Además, su extensa rotación permitirá un mejor uso de faltas para frenar a los exteriores en los missmatch. Sin duda, una de las eliminatorias más apasionantes de estos playoffs Euroliga.