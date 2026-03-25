Valencia Basket sigue compitiendo y estando a la altura de los más grandes, tanto en la ACB como en la Euroliga, lo que demuestra que el proyecto de Pedro Martínez en el Roig Arena es candidato a cualquier título que se le ponga por delante. Además de lograr una victoria brillante contra un gigante europeo, el club valenciano ha confirmado la mejor noticia que se podía dar en la actualidad.

Valencia Basket se presenta en Euroliga como candidato a todo

Valencia Basket firmó una de las mejores actuaciones de la temporada al imponerse a Olympiacos en el Roig Arena por 85-84, en un duelo de infarto que se decidió en los últimos segundos. Tras ir gran parte del partido por detrás, los taronja mostraron una gran capacidad de reacción, liderados por una defensa intensa y los puntos clave de Sergio De Larrea, que con dos tiros libres decisivos selló una victoria histórica para el club en la Euroliga.

Tras el encuentro, Pedro Martínez resaltó en rueda de prensa la entrega del equipo y la fortaleza mental de sus jugadores en momentos críticos, convirtiendo esta victoria en un ejemplo de resiliencia: “Seguramente ha sido una de las victorias más trabajadas. El equipo ha estado increíble. Es un partido que hemos ido perdiendo muchos minutos, pero nuestros aficionados seguían creyendo porque ir perdiendo ante Olympiacos no era algo raro”.

Valencia Basket renueva el contrato de Pedro Martínez hasta 2028

Valencia Basket ha anunciado la renovación de Pedro Martínez hasta el verano de 2028, reafirmando su figura dentro del proyecto taronja. El técnico catalán ha guiado al equipo para competir contra los mejores de Europa, alcanzando 184 victorias en 251 partidos y convirtiéndose en el primer entrenador masculino del club en conseguir más de un título, sumando la Supercopa Endesa 2025 a la Liga Endesa de 2016-17.

Esta renovación proporciona estabilidad al banquillo taronja y refleja la confianza del club en su proyecto. Valencia Basket se ha consolidado como un equipo competitivo a nivel europeo, capaz de medirse a cualquier rival. A esta continuidad se suma la de Nate Reuvers, uno de los jugadores más revalorizados desde la llegada de Pedro Martínez al banquillo.

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