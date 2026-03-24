El Valencia Basket después de un inicio fulgurante vive su primera crisis de resultados importantes. A pesar de la victoria contra un Covirán Granada con pocos visos de mantenerse en ACB, el momento de los de Pedro Martínez no es bueno. En Euroliga han caido posiciones estrepitosamente con dos derrotas y, para colmo, les tocará medirse a todo un Olympiacos.

El Valencia Basket tendrá que confiar más que nunca en su estilo para la proeza en Euroliga

Si por algo se caracteriza este Olympiacos en la Euroliga es por su sobriedad y eficiencia. Todos los datos que se miden en formato porcentual son positivos. La efectividad en el tiro, el volumen de asistencias por canasta, el número de rebotes por tiro… En general un conjunto muy serio y muy difícil de batir. Sin embargo, el alocado estilo de Pedro Martínez y su Valencia Basket puede ser la vía para una gesta.

🏀 𝙂𝘼𝙈𝙀𝘿𝘼𝙔



🔸 Noche de reto mayúsculo en EuroLeague 🔥

🔸 Noche de @RoigArena 🏠

🔸 Noche de soroll 🔊



🏆 J33 @EuroLeague

🏠🆚 @Olympiacos_BC

⌚ Martes, 20:30h

📺 @movistarplus +

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Parte de las opciones del Valencia Basket en Euroliga pasan por sacar de ritmo a Olympiacos. Los griegos son un equipo muy serio, pero habrá que ver su eficiencia fuera de su velocidad de juego habitual. Los de Giorgos Bartzokas juegan a pocas posesiones y compartiendo mucho balón. La lectura e interpretación del juego son claves en su desempeño. Por ello, los valencianos tendrán que generar precipitación. También ayudará tener a su público insuflando confianza en el Roig Arena.

Los de Pedro Martínez tendrán que sacudirse las dudas por la fuerza

Olympiacos es un equipo que defiende peor de lo que ataca. Además, concretamente, los helenos conceden muchos tiros de tres puntos al rival. Pese a su excelente desempeño competitivo, los de Bartzokas tampoco destacan por contener los porcentajes de lanzamientos tres puntos rivales. Valencia Basket tendrá la posibilidad de lanzar, y de hacerlo pronto, por lo que la apuesta por acelerar el choque podría comenzar ahí. Eso sí, los de Pedro Martínez tendrán que olvidar sus recientes porcentajes para que no haya dudas con el plan de partido.

Capi tres 🐴 pic.twitter.com/bSyCsCN0fP — Valencia Basket Club (@valenciabasket) March 22, 2026

Los dos conjuntos Euroliga son buenos reboteadores. Valencia Basket domina los totales, mientras que Olympiacos los porcentajes cogidos. Los de Pedro Martínez podrían tener una baza más gracias a su ‘política’ de cargar rebote con muchos jugadores. Los griegos no querrán precipitarse, por lo que los taronjas podrán cargar el ofensivo sin mayor miedo a contrataque rival. En caso de conceder, puede azuzar aún más el ritmo del encuentro. Sin duda, el encuentro puede ser una prueba de fé en el estilo que tanto les ha caracterizado.