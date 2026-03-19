La jornada 32, con duelo fraticida español, no ha vivido una victoria más del Barça, se ha escenificado en el Roig Arena un cambio de escenario. En una Euroliga donde cada jornada aprieta más la clasificación, el 62-66 en la pista del Valencia Basket no solo corta una racha negativa, sino que cambia la perspectiva del momento de ambos equipos a falta de pocas jornadas para el final de la fase regular y la definición de los playoffs.

El Barça rompe la crisis y vuelve a la pelea por el playoff

El Barça Basket llegaba a Valencia tras cuatro derrotas consecutivas y con la sensación de estar perdiendo el tren del playoff. La noche se pintaba con colores de trascendencia, era mucho más que un partido, y el equipo blaugrana ha sabido estar a la altura de la situación y puede que haya cambiado muhas cosas: victoria fuera de casa ante un rival directo y salto hasta la octava posición con un balance de 18-14.

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Más allá del resultado, el triunfo tiene un valor competitivo claro. El Barça no solo se mete en la pelea, sino que recupera credibilidad en el momento clave del curso. Además, el 2-0 en el average ante Valencia puede ser decisivo en caso de empate al final de la fase regular. Las últimas jornadas Euroliga comienzan a jugarse a cara de perro, y el Barça ha sabido poner cara de depredador.

Valencia pierde más que un partido en el Roig Arena

La derrota deja una lectura más incómoda para el Valencia Basket. El equipo taronja pasa a 20-12 y, aunque mantiene la cuarta posición, pierde margen en la lucha por asegurar el factor cancha en playoff. Más que perder un partido ha perdido una oportunidad de oro para estar en el TOP4 de una de las Euroligas más disputadas de los últimos años, en la que su rendimiento en el Roig Arena está dando tanto que hablar.

Josep Puerto that is COLD!



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El golpe más que deportivo ha sido anímico, porque puedes perder contra el Barça en Euroliga, pero lo doloroso han sido las formas. El equipo ofreció una versión irregular durante muchos tramos del partido y dejó escapar una ventaja de cinco puntos en los últimos minutos. De la solidez que había mostrado en semanas anteriores a una sensación de vulnerabilidad en el peor momento posible.



Un final que explica todo: carácter Barça, dudas Valencia

El desenlace del partido resume la noche. Valencia dominaba 60-55 a falta de menos de tres minutos. A partir de ahí, el Barça ejecutó mejor. Un triple de Jan Vesely, una acción de costa a costa de Joel Parra y un triple decisivo del veterano Will Clyburn le dieron la vuelta al marcador. No fue una remontada espectacular. Fue una demostración de control en el momento crítico del partido. El Barça supo qué hacer y cuándo hacerlo. Valencia, en cambio, no encontró respuesta cuando el partido se le escapaba, se nota que le faltan tablas en situaciones de este calibre, calidad le sobra, pero debe aprender a manejarse en situaciones donde el más mínimo despiste te puede pasar factura.