Valencia se prepara para una noche grande con la cremà de las Fallas, pero antes el foco estará en la Euroliga: duelo clave en el Roig Arena entre Valencia Basket y Barça Basket. Este enfrentamiento, casi una final anticipada en este tramo final de Regular Season, será decisivo para que ambos equipos españoles mantengan opciones de entrar directamente en los Playoffs, además de prometer un duelo táctico notable entre Pedro Martínez y Xavi Pascual.

El Barça Basket quiere dejar atrás sus malos resultados

El Roig Arena ha sido testigo de momentos difíciles para el Barça Basket de Xavi Pascual, comenzando con la derrota ante Baskonia en las semifinales de la Copa del Rey que marcó el inicio de su mala racha. Actualmente, los blaugranas han perdido seis de sus últimos siete partidos en Euroliga, cayendo hasta la décima posición, y llegan a Valencia este 19 de marzo —día de San José— tras caer el pasado domingo ante Joventut Badalona en Liga Endesa. El objetivo es claro: conseguir una victoria balsámica, pero la gran pregunta sigue siendo cómo asaltar un Roig Arena donde Pedro Martínez y su equipo mantienen un imponente balance de 13-2.

Encontrar efectividad en la parcela ofensiva

Es clave que el Barça Basket encuentre nuevamente su camino hacia el aro y supere los 80 puntos, tras quedarse en 75 ante Hapoel y en 72 frente a la Penya. En Euroliga, el equipo promedia 85,6 puntos por partido, ocupando el decimocuarto puesto en anotación, con un mapa de tiro del 55% en tiros de dos y destacando como cuartos en triples con un 37,2%. La capacidad de Xavi Pascual para variar planes de ataque y plantear múltiples opciones será fundamental para sumar puntos de manera constante y lograr una victoria crucial para los intereses blaugranas.

Detener el caudal ofensivo de Valencia Basket

Una tarea complicada, pero indispensable si el Barça Basket quiere tener éxito en la jornada 32 de Euroliga. Valencia Basket lidera la competición en anotación con 90,6 puntos por partido y, pese a haber caído en sus dos últimos encuentros, mantiene uno de los ataques más potentes del torneo. Jugadores como Jean Montero, Nathan Reuvers o Brancou Badio acaparan los focos, aunque cualquier integrante del equipo puede convertirse en protagonista. Pedro Martínez no podrá contar con Kameron Taylor por problemas musculares, pero el objetivo es claro: sumar la victoria número 21 y ampliar la distancia con el Barça Basket.

🎙️𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐂𝐥𝐲𝐛𝐮𝐫𝐧 : “Hem de seguir els nostres principis i jugar junts. Ells voldran jugar molt ràpid”



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El sistema de Xavi Pascual concede un promedio de 84,4 puntos por partido a sus rivales, como se vio recientemente: Hapoel Tel Aviv logró 80, Olimpia Milano alcanzó 87 y Virtus Bolonia sumó 85 en los últimos tres encuentros de Euroliga.

¿Llegará la mejor versión de Kevin Punter y Will Clyburn?

El Barça Basket llega a Valencia con la duda del ‘Toko’ Shengelia, que se mantendrá hasta última hora, pero la clave estará en encontrar la mejor versión de Kevin Punter, uno de los máximos anotadores de la Euroliga con 15,6 puntos por partido. El equipo también necesitará el aporte de Clyburn, que promedia 13,2 puntos, así como actuaciones destacadas de Brizuela, Jan Vesely, Joel Parra y la dirección de juego de Satoransky para aspirar a la victoria.