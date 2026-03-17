El actual Barça Basket no pasa por el mejor a título colectivo. A la entidad han llegado varias estrellas, pero entre lesiones, una plantilla corta y mucha inestabilidad no acaba de carburar. En el roster también hay jugadores con un pasado glorioso en el club, como Laprovittola, Jan Vesely o Satoransky. Sin embargo, en pleno ocaso.

La leyenda de la Euroliga podría terminar su etapa en el Barça Basket

Si bien hay varios jugadores con etapas gloriosas con la camiseta azulgrana, no tantas hay que alcancen el estatus de leyendas de la Euroliga. En este sentido, a nadie se le escapa que el interior checo, Jan Vesely, sí que lo es. Su temporada, tras muchas lesiones y problemas físicos, ha hecho olvidar su mejor nivel. Sin embargo, su carrera es encomiable. Tras muchos años de alegrías en el Barça Basket, parece que llegó su momento.

[COMUNICAT MÈDIC]



El jugador Jan Vesely pateix, des de principis de gener, una lesió osteocondral al fèmur del genoll dret.



El pivot txec serà baixa de llarga durada, per un període mínim de 8 a 10 setmanes, i seguirà un tractament conservador. pic.twitter.com/AK5yG5DWgq — Barça Basket (@FCBbasket) February 6, 2025

Una de las noticias que más ha removido el panorama Euroliga ha sido la que ha reportado el medio serbio Telesport citando a AS. No es asunto menor por la estrecha vinculación del center con el país que le vio emerger en Euroleague. Tanto es así que muchos insiders de prestigio no han tardado en republicar. Las informaciones aportadas hablan de que Jan Vesely terminaría su etapa en el Barça Basket al final de esta campaña. Su contrato era hasta junio de 2026 y todo apunta a que no renovará. Parece que no será el único.

Cambios trascendentales en el FC Barcelona

Todo apunta a que el verano para el Barça Basket va a ser realmente movido. Los resultados en competición nacional y Euroliga no son buenos y se preveen cambios. Además de la información acerca de Jan Vesely, la cabecera deportiva también asegura que Fall y Willy tampoco continuarían. Un lavado al completo del juego interior. No extraña por tanto que Moses Wright, un center más físico, y Daniel Theis, un perfil similar al checo, estén en la agenda.

Očekuje se da Jan Veseli, Vili Ernangomez i Jusufa Fol na kraju sezone napuste Barselonu ❌



Izvor: As. pic.twitter.com/8RnQ00YMOG — TeleSport.rs (@TelesportRS) March 16, 2026

Al margen de la revolución del juego interior del Barça Basket, no menos profunda parece que serán los cambios en otras posiciones. Una de las noticias de los últimos días también ha pasado por los cero contactos de renovación con el compatriota de Jan Vesely, Tomas Satoransky. Además, las circunstancias físicas de Laprovittola y Juan Núñez son todo incertidumbre.