El Valencia Basket continúa dando pasos firmes en la planificación de su proyecto deportivo a medio y largo plazo. Tras una temporada muy sólida, el club trabaja en asegurar la continuidad de varias piezas importantes dentro de la plantilla y del cuerpo técnico, con el objetivo de mantener la estabilidad y seguir compitiendo al máximo nivel en todas las competiciones.

Valencia Basket renovará a Pedro Martínez

Tal y como ha desvelado Deportes Cope Valencia, el siguiente movimiento de Valencia Basket tras renovar a Nate Reuvers será cerrar la ampliación de contrato de Pedro Martínez. Ambas partes están muy satisfechas con el trabajo realizado hasta ahora, especialmente por el alto nivel competitivo del equipo en todas las competiciones, y la dirección deportiva, liderada por Luis Arbalejo, quiere que siga siendo la piedra angular del proyecto.

Según la fuente citada, el nuevo acuerdo ampliaría su vínculo al menos hasta 2028, con la posibilidad de extenderlo aún más, es decir, hasta junio de 2029. Más allá de los años firmados, lo importante es la sintonía que existe dentro del club, donde se valora tanto el rendimiento deportivo como la cohesión interna.

Nate Reuvers amplía su contrato con Valencia Basket

Valencia Basket ha hecho oficial la renovación de Nate Reuvers por dos temporadas más, hasta julio de 2028. El pívot taronja se ha consolidado como una pieza importante del equipo, con promedios de 10,5 puntos, 3,2 rebotes y 0,7 tapones en unos 19 minutos por partido en Euroliga.

Su crecimiento ha sido clave y se ha producido gracias a su mejora en la eficacia ofensiva, con un 70,4% en tiros de dos y un 43% en triples. Desde la llegada de Pedro Martínez, ha pasado de tener pocos minutos a ser un jugador fundamental, lo que ha llevado al club a asegurar su continuidad para los próximos años.

Así están los contratos en Valencia Basket

2028: Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Jean Montero, Sergio De Larrea, Yankuba Sima, Darius Thompson, Millán Jiménez (cedido)

2027: Kameron Taylor, Xabi López-Arostegui, Brancou Badio, Isaac Nogués, Neal Sako, Álvaro Cárdenas (cedido)

Hasta 2026 (o acaban este verano): Matt Costello, Braxton Key, Omari Moore, Joel Soriano (cedido)