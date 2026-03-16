Valencia Basket ya empieza a planificar la próxima temporada mientras encara el tramo final del curso. Con el equipo compitiendo a buen nivel tanto en la Euroliga como en la Liga ACB, la dirección deportiva trabaja en asegurar la continuidad de algunas piezas importantes de la plantilla. En este contexto, el club taronja está muy cerca de cerrar la renovación de uno de los jugadores que mejor rendimiento ha ofrecido durante la campaña.

Valencia Basket, a punto de cerrar la continuidad de Nate Reuvers

Tal y como ha adelantado el periodista Donatas Urbonas, Valencia Basket está cerca de asegurar la continuidad de Nate Reuvers por más temporadas, ya que club y jugador mantienen negociaciones avanzadas para ampliar su contrato por varios años. El pívot estadounidense, cuyo acuerdo termina al final de esta campaña, se ha convertido en una pieza importante del equipo y la intención de la entidad es mantener la base del proyecto que está compitiendo a gran nivel en Euroliga y ACB.

La renovación puede llegar después de una de las mejores temporadas de la carrera de Reuvers, si no la mejor. El interior está promediando 10,5 puntos y 3,2 rebotes por partido en la Euroliga, con un 43% de acierto en triples y más del 70% en tiros de dos. Estos números, conseguidos en menos de 19 minutos por encuentro, explican por qué el club quiere asegurar su continuidad en la plantilla como uno de los referentes del equipo de Pedro Martínez.

El crecimiento de Nate Reuvers con Valencia Basket

La evolución de Nate Reuvers desde su llegada al Valencia Basket en 2023 ha sido muy notable. En su primera temporada en la Euroliga tuvo un papel más secundario, con una media de 4,9 puntos en unos 15 minutos por partido. Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de Pedro Martínez al banquillo, el interior ha ido ganando protagonismo dentro de la rotación y aumentando su impacto ofensivo, hasta convertirse en uno de los interiores más productivos del equipo.

En la actualidad se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes de la rotación, siendo el quinto jugador del equipo en minutos en la Euroliga con 18:58 por partido, solo por detrás de referentes del equipo como Jean Montero o Kameron Taylor. Durante la temporada también ha firmado actuaciones destacadas, como el partido de 21 puntos en la victoria frente a Olympiacos, además de varios encuentros superando la veintena de puntos en el último mes.

Las otras dos situaciones de contrato en Valencia Basket

Más allá de la situación de Nate Reuvers, Valencia Basket también tiene otros asuntos importantes que resolver de cara al próximo mercado. Jugadores como Matt Costello y Braxton Key terminan contrato y su continuidad genera dudas, especialmente en el caso de Costello, cuyo rendimiento ha bajado esta temporada. Al mismo tiempo, el club también deberá tomar una decisión sobre el futuro de Omari Moore, otro de los jugadores que finalizan contrato y cuyo nivel durante el curso ha despertado el interés de otros clubes de Euroliga.