Era un secreto a voces: Quinn Ellis, base del Olimpia Milano, deja la Euroliga para emprender una sorprendente aventura en la NCAA. El jugador de Sheffield, que acaba de cumplir 23 años, disputará una única temporada en el baloncesto universitario estadounidense. Lo hará, además, aterrizando en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, bajo las órdenes de uno de los entrenadores más cotizados del circuito NCAA y con un contrato de cifras récord para un solo curso, en un movimiento que sacude el panorama del baloncesto europeo.

Quinn Ellis será un Red Storm

En los últimos años se ha vuelto habitual ver cómo prometedores talentos de las canteras europeas daban el salto a la NCAA. Sin embargo, la tendencia ha ido un paso más allá: ahora también jugadores ya consolidados en la Euroliga empiezan a apostar por el baloncesto universitario. Es un escenario que podría repetirse con Matteo Spagnolo, actualmente en el Baskonia, y que ya se ha hecho realidad con Quinn Ellis. El base inglés dejará Olimpia Milano para poner rumbo a New York, donde se ha comprometido con los St. John’s Red Storm, confirmando un cambio de tendencia que sacude el baloncesto europeo.

El base británico firma esta temporada unos sólidos 8,4 puntos y 4,4 asistencias en 25 minutos de media en la Euroliga. De cara al curso 2026-27, se pondrá a las órdenes del legendario Rick Pitino, tras decantarse por St. John’s y dejar atrás ofertas de auténticos gigantes del baloncesto universitario como Kentucky Wildcats, Duke, Houston, BYU o los Cardinals de Louisville.

St. John’s se ha lanzado de lleno a construir un roster repleto de talento con la ambición de convertirse en un serio contender dentro de la Big East Conference y plantar cara a todo un gigante histórico como los Huskies de UConn.

Tras caer en el Sweet Sixteen en la última temporada NCAA, los Red Storm buscan dar un paso más en un escenario que promete máxima igualdad. Los Huskies afrontan cambios importantes con la salida de piezas clave como Mullins o Reed rumbo a la NBA, mientras que programas como Villanova y Providence apuntan al alza. A todo ello se suma el aterrizaje del tirador español Rubén Domínguez en Xavier, completando un panorama en la conferencia que se presenta más competitivo que nunca.

Salario de récord para el jugador europeo en NCAA

La llegada de Quinn Ellis a la NCAA viene acompañada de dos claves fundamentales en su contrato. La primera es que su aventura tiene fecha de caducidad: solo disputará una temporada antes de, en principio, regresar a la Euroliga. En ese escenario, el Olimpia Milano mantiene los derechos del jugador de cara a un posible retorno al Viejo Continente.

Se trata de una fórmula que ya explicó en su día Jordi Martí, director técnico del Joventut Badalona, en una entrevista concedida a Solobasket, anticipando este tipo de movimientos entre Europa y el baloncesto universitario estadounidense.

El otro gran punto del acuerdo es el salario que percibirá Quinn Ellis en su etapa universitaria. Según informa desde Italia el periodista Alessandro Luigi Maggi, el base británico firmará entre 4,5 y 4,8 millones de dólares por un solo curso con los St. John’s Red Storm en New York. Una cifra descomunal que sacude los cimientos del mercado en la Euroliga y que puede marcar un antes y un después en la confección de plantillas en Europa. Allí, Ellis coincidirá con Rubén Prey, jugador formado en la cantera del Joventut Badalona, en un proyecto que apunta muy alto en la NCAA en lo que será su año junior.