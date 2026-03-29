La creciente fuga de talento europeo hacia la NCAA se está convirtiendo en una tendencia cada vez más evidente. Jugadores ya formados y con experiencia profesional están optando por dar el salto al baloncesto universitario estadounidense, atraídos por proyectos competitivos y, sobre todo, por ofertas económicas muy superiores a las habituales en Europa. Este fenómeno se está viendo reflejado en el mercado Euroliga.

Quinn Ellis jugará en la NCAA y dejará la Euroliga

Tal y como ha avanzado BasketNews, Quinn Ellis dejará el Olimpia Milano este verano para jugar en la NCAA la próxima temporada. Tras destacar en la Euroliga con buenos números en su debut en la competición, el base británico ha despertado el interés de universidades como Duke y Louisville, que le habrían ofrecido entre 4 y 5 millones de dólares en su nuevo contrato.

Aunque el Olimpia Milano lo firmó como pieza clave a largo plazo, todo apunta a que el jugador quiere probar suerte en Estados Unidos, según la fuente citada anteriormente. Ante esta posible salida, el club ya estudia alternativas y negocia un acuerdo que permita el regreso de Ellis tras su etapa universitaria. No obstante, existe la posibilidad de que, tras su paso por la NCAA, el jugador dé el salto a la NBA en lugar de volver a Europa.

Olimpia Milano elige al sustituto de Quinn Ellis

El principal candidato del Olimpia Milano para cubrir la posible salida de Quinn Ellis es Alessandro Pajola, un base con un perfil distinto: menos anotador, pero más defensivo. En cuanto a números, el jugador italiano suele moverse en torno a 5–7 puntos por partido, acompañado de 2–3 rebotes, 3–4 asistencias y cerca de 1,5 robos, lo que refleja su impacto en ambos lados de la pista.

En comparación con Ellis, Pajola ofrece menos puntos por partido, pero compensa con mayor consistencia en la organización y en tareas menos visibles. Esto lo convierte en un posible sustituto interesante para el Olimpia Milano, aunque el cambio implicaría ajustar el estilo de juego del equipo hacia un enfoque más colectivo y defensivo en Euroliga.

Números de Quinn Ellis en la Euroliga