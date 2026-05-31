El mercado de la Primera FEB empieza a tomar forma en un momento clave de la planificación de los equipos, con movimientos que poco a poco van definiendo los proyectos de la próxima temporada. Las direcciones deportivas trabajan en distintos frentes para ajustar plantillas, pero Cantabria y Córdoba ya han tomado sus primeras decisiones importantes.

Lolo Encinas continuará al frente del Grupo Alega Cantabria

Grupo Alega Cantabria ha decidido apostar por la continuidad de Lolo Encinas al frente del equipo durante la temporada 2026-2027. El club refuerza así su idea de dar estabilidad al proyecto y seguir creciendo sobre una base ya consolidada tras su llegada el pasado mes de enero. El equipo cántabro consiguió la permanencia en Primera FEB y ha terminado en la undécima posición.

Tal y como ha informado el club, el técnico donostiarra ya está trabajando junto a la dirección deportiva en la planificación del nuevo curso, con el objetivo de mantener una línea competitiva sólida y aspirar a un objetivo más ambicioso, como poder entrar en unos playoffs de ascenso a la Liga Endesa.

Coto Córdoba renueva el contrato de Gonzalo Rodríguez

El Coto Córdoba CB ha asegurado la continuidad de Gonzalo Rodríguez Palmeiro al frente del equipo tras cumplir los objetivos marcados la pasada temporada. La renovación se activa automáticamente gracias al ascenso logrado desde Segunda FEB, reforzando así la apuesta del club por mantener la estabilidad en el banquillo.

El técnico gallego seguirá liderando el proyecto en Primera FEB, con una mejora en sus condiciones económicas y la opción de ampliar su vínculo si se alcanza la permanencia. Esta decisión confirma la confianza de la entidad en su trabajo y en un modelo que busca crecer de forma progresiva sin perder su identidad competitiva.