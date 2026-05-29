El Bilbao Basket ya se está moviendo con decisión en el mercado ACB de cara a la próxima temporada, buscando reforzar su plantilla con fichajes estratégicos. El club pretende adelantarse a otros equipos y cerrar incorporaciones clave que encajen en el sistema de Jaume Ponsarnau, combinando jugadores con proyección, y sobe todo cupos, como uno que tiene prácticamente cerrado de Primera FEB.

Bilbao Basket, cerca de cerrar el fichaje de Manex Ansorregi

Manex Ansorregi ha anunciado que no continuará en el Gipuzkoa Basket tras tres temporadas en el club, dando así el salto a la ACB la próxima temporada. El propio jugador ha expresado que deja la Primera FEB para cumplir su sueño desde pequeño: jugar en la élite del baloncesto español. Y todo apunta a que el alero guipuzcoano lo hará con la camiseta del Bilbao Basket.

A falta de pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato, Ansorregi se convertirá en la primera incorporación del Bilbao Basket de cara al próximo curso. El club bilbaíno considera que su perfil encaja en la idea de juego de Jaume Ponsarnau, ya que se trata de un jugador físico, con capacidad para adaptarse a diferentes roles, algo imprescindible para el técnico.

La importancia de la llegada de Manex Ansorregi al Bilbao Basket

La posible incorporación de Ansorregi tiene un valor añadido más allá de lo deportivo, ya que ocuparía plaza de “cupo”, es decir, de jugador de formación nacional. Este requisito es clave en la planificación de plantillas en la ACB, donde los equipos deben contar con un mínimo de jugadores formados localmente. En este sentido, su llegada ayudaría a equilibrar la estructura del equipo y aportaría mayor flexibilidad a la dirección deportiva de cara a otros fichajes.

En el plano deportivo, Ansorregi podría cubrir la salida o la pérdida de protagonismo de Stefan Lazarevic, quien ha tenido menos presencia en la rotación en el tramo final de la temporada. Por perfil, el alero de Azkoitia destaca por su físico, su capacidad defensiva y su versatilidad en el perímetro, cualidades que encajan con las necesidades del conjunto bilbaíno.