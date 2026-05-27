El mercado de fichajes de la Euroliga acostumbra a dar muchos vuelcos. Hay negociaciones que se van fraguando durante meses. Sin embargo, nunca se sabe que puede acabar pasando. La información de traspasos viene con nombres como Alec Peters, Armoni Brooks o Trey Lyles que están dando de qué hablar.

El mercado de fichajes Euroliga da un vuelco

Al igual que la llegada de Alec Peters se daba por hecho, pero en Olimpia Milano ya dudan, hay otros movimientos que han acabado por caerse. Todo parecía apuntar a que el alero top elegido por Joan Peñarroya para catapultar a Partizan sería Armoni Brooks. Sin embargo, parece que el americano tiene otros planes. Unos planes verdaderamente sorprendentes.

💣✅Armoni Brooks to LDLC Asvel is a done deal, sources told me and @matty_vanpersie.



2-year contract

€2.3M per year



No Partizan and Olimpia Milano for the American SG. Tony Parker’s role and ambitious project crucial to the choice.#EuroLeague #Asvel #Milano pic.twitter.com/U8TNwHnyM4 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) May 27, 2026

Armoni Brooks estaba en las carpetas de muchos equipos Euroliga de cara al mercado de fichajes. Ofertas no parecían faltarle, muchas de equipos aspirantes. Finalmente, uno de los jugadores revelación de la presente Euroleague pondrá rumbo a ASVEL Villeurbanne. Los lioneses han sido el equipo peor clasificado este curso y su inversión hasta la fecha no estaba siendo muy potente.

¿Es Armoni Brooks en jugador infravalorado?

Armoni Brooks ha sido uno de los jugadores que más han evolucionado esta campaña en Euroleague. Su complexión es de alero, pero su estilo de juego recuerda más a un escolta. Un perfil potente en lo físico, pero con una mano privilegiada. No es de extrañar que sea uno de los jugadores más cotizados en este mercado de fichajes Euroliga, ya que además de ese molde, es un jugador con buen entendimiento del juego.

Cuando se habla de Armoni Brooks muchos se imaginan viendo sus highlights a un anotador americano clásico. Sin embargo, nada que ver. Un jugador de muy buenos porcentajes y buena selección. Por encima del 50% en tiros de dos y del 40% en tiros de tres en Euroliga, una ganga del mercado de fichajes. Sobre todo, terminando contrato este verano.