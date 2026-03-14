El deporte no entiende de presupuestos, fichajes y masas salariales. Cuando los doce jugadores entran en una pista gana el que más puntos anota. Obviamente, los proyectos más potentes a nivel económico acumulan talento y hacen más fácil la victoria. Sin embargo, la clasificación Euroliga demuestra que no siempre más inversión es más eficiencia.

Los equipos más eficientes de la Euroliga

Evidentemente, en el baloncesto de máxima élite lo único que importa es ganar. Haber quedado en una buena posición pese a un bajo presupuesto puede hablar bien del equipo, pero, a fin de cuentas, todos quieren quedar lo más arriba posible. No obstante, la Euroliga viene demostrando que hacer bien las cosas en los despachos puede hacer ahorrar buenas millonadas.

Ranking de masas salariales:

Panathinaikos Athens: 26,75 millones de euros Olympiacos Piraeus: 22,25 millones de euros Hapoel Tel Aviv: 19,75 millones de euros Real Madrid: 18,75 millones de euros Anadolu Efes Istanbul: 18,25 millones de euros Dubai Basketball: 18,25 millones de euros Fenerbahce Beko Istanbul: 16,25 millones de euros Crvena Zvezda Belgrade: 16,25 millones de euros Partizan Belgrade: 14,5 millones de euros FC Barcelona: 14,5 millones de euros AS Monaco: 13,75 millones de euros EA7 Emporio Armani Milan: 13,75 millones de euros Valencia Basket: 9,5 millones de euros Maccabi Tel Aviv: 9,25 millones de euros Bayern Munich: 9 millones de euros Zalgiris Kaunas: 8,75 millones de euros Baskonia Vitoria-Gasteiz: 8,25 millones de euros Paris Basketball: 8 millones de euros Virtus Bologna: 7,75 millones de euros ASVEL Villeurbanne: 4,75 millones de euros

El gran ejemplo de dinero bien invertido es el Valencia Basket, que siendo el 13º en masa salarial neta es el segundo clasificado. El caso opuesto es Anadolu Efes, que siendo el 5º en gasto de plantilla, solo acumula 9 victorias y clasifica 18º. A pesar de ello, quizás más paradigmático sea Panathinaikos, el proyecto más potente a nivel monetario y fuera del play-in. De hecho, si se igualase el gasto de nóminas de los griegos al rendimiento taronja de 2.11 victorias por millón invertido, saldría que los de Pedro Martínez ganarían 71 partidos de 38 a final de curso, evidentemente basket ficción.

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A la hora de evaluar a las direcciones deportivas, incluso a los técnicos, siempre está bien manejar estos ratios de victoria por millón invertido. Sin embargo, de poco o nada servirá si los aficionados no están satisfechos con el resultado. Un claro ejemplo es el Barça Basket, cuyo espacio clasificatorio es mejor de lo que su gasto dice y, justo por ello, lo que pide la afición es más inversión.

Victorias por cada millón de euros invertido

Valencia Basket: 2,11 victorias por millón invertido Zalgiris Kaunas: 1,94 victorias por millón invertido ASVEL Villeurbanne: 1,68 victorias por millón invertido Virtus Bologna: 1,68 victorias por millón invertido Maccabi Tel Aviv: 1,51 victorias por millón invertido Bayern Munich: 1,44 victorias por millón invertido Paris Basketball: 1,50 victorias por millón invertido Fenerbahce Beko Istanbul: 1,35 victorias por millón invertido AS Monaco: 1,24 victorias por millón invertido FC Barcelona: 1,17 victorias por millón invertido EA7 Emporio Armani Milan: 1,16 victorias por millón invertido Crvena Zvezda Belgrade: 1,11 victorias por millón invertido Baskonia Vitoria-Gasteiz: 1,09 victorias por millón invertido Real Madrid: 1,07 victorias por millón invertido Hapoel Tel Aviv: 0,91 victorias por millón invertido Olympiacos Piraeus: 0,90 victorias por millón invertido Dubai Basketball: 0,88 victorias por millón invertido Partizan Belgrade: 0,69 victorias por millón invertido Panathinaikos Athens: 0,64 victorias por millón invertido Anadolu Efes Istanbul: 0,55 victorias por millón invertido

Incluso bajo este paradigma, no se puede obviar a Fenerbahce. Los de Saras son los líderes de la Euroliga. Su inversión es importante, pero no disparada y lejos de los Hapoel, Real Madrid, Panathinaikos… Un cuadro eficiente, pero a fin de cuentas, lo único relevante es que van primeros.

El mercado de fichajes de verano y sus jugadores proyecto

Transcurrida gran parte de la temporada Euroliga comienzan a poder evaluarse mucho mejor los movimientos hechos en el mercado de fichajes. Hay muchos jugadores que lideran sus equipos después de varios cursos, como Nadir Hifi, Mario Hezonja o Kendrick Nunn. Sin embargo, hay grandes jugadores que, recién llegados a su club, se han erigido como piedra angular del proyecto.

Al margen de la valoración, es importante evaluar la relevancia en el juego. Por ello, el uso o USG%, el porcentaje de jugadas que terminan en sus manos, es una métrica fundamental cuando se habla de fichajes trascendentes para un combinado. Si esos equipos, además, vienen brillando, ya se está hablando de un movimiento de mercado a todas luces sobresaliente.

Talen Horton-Tucker

Carsen Edwards

Justin Robinson

Talen Horton-Tucker el faro del líder de la Euroliga

Si hay que hablar de fichajes trascendentes en la Euroliga, no hay otra que analizar lo que incorporó el líder. Los de Saras Jasikevicius perdieron muchas piezas importantes. Sin embargo, encontraron en Talen Horton-Tucker un líder sobre la pista. Toda una ‘ganga’ por un millón de euros de sueldo por temporada.

You were expecting a new THT edit.



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Más allá de las cifras de puntos, rebotes y asistencias, la relevancia de este jugador va más allá. El juego pasa por sus manos, tanto es así que es uno de los fichajes con mayor uso (tiros, asistencias y pérdidas, mide el porcentaje de jugadas que terminan en sus manos) de toda la Euroliga.

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Carsen Edwards sigue haciendo de las suyas

A pesar de que Virtus Bolonia no esté alcanzando la cota de brillo de Fenerbahce, ha logrado 13 victorias siendo el penúltimo en inversión de plantilla. Los italianos tienen casi cuatro veces menos de masa salarial que equipos como Panathinaikos. Buena parte del éxito relativo que está teniendo el equipo es gracias a Carsen Edwards.

Carsen Edwards ya demostró en Bayern Múnich poder ser una referencia ofensiva en la Euroliga. Cuando muchos le veían ya en un proyecto que pelease por alzar el título, recaló en Bolonia. En Virtus ha vuelto a demostrar ser un anotador frenético, el 4º tras Hifi, Nunn y Vezenkov. Además, es el fichaje con más uso de toda la competición. Su relevancia y peso en el juego por ‘tan solo’ 1,3 millones netos, le convierten en un refuerzo realmente rentable.

Justin Robinson, otro acierto de Paris Basketball

París Basketball fue una de las revelaciones de la temporada pasada con un plantel plagado de desconocidos del baloncesto Euroliga. Tras su excelente campaña, muchos quisieron pescar en aguas francesas. La fuga de talento fue subsanada con precisión. Si bien no están alcanzando el nivel de la pasada, se reforzaron con piezas interesantes, especialmente Justin Robinson.

El estilo París Basketball es innegociable y qué mejor para ese ecosistema que otro ‘bajito’ como Justin Robinson. Su agresividad sobre balón, su potencia física y su talento para anotar le hacen un sustituto natural de TJ Shorts. Si bien el máximo anotador y el que más uso tiene en el equipo es Hifi, el nuevo fichaje le sigue muy de cerca. Además, con mejor rating neto, no solo juega bien, sino que con él en pista el equipo funciona. No se conoce su contrato, aunque se intuye que nada desorbitado. Eso sí, se pagó un buy-out de 150k.

Los fichajes ‘desesperados’ prometen cambios

Normalmente, los grandes proyectos se construyen en verano mediante una buena planificación. Sin embargo, a mitad de curso, los cuadros que no vienen cumpliando expectativas acuden al mercado de fichajes, si la economía se lo permite. En este periodo de traspasos se han realizado 3 movimientos que apuntan a ser transformadores:

Braian Angola a ASVEL Villeurbanne

Tyrique Jones a Olympiacos

Nigel Hayes-Davis a Panathinaikos

Una estrella de la zona baja ‘lowcost’

ASVEL es el farolillo rojo de la Euroliga, a pesar de ello, es el tercero en coste por victoria. Poco o nada celebrarán los aficionados lioneses este podium y, en parte por eso, se han reforzado en el mercado. Braian Angola, un jugador que no estaba rindiendo en un combinado de un escalafón inferior a la Euroliga como es Gran Canaria, aterrizó en la ciudad francesa.

Only his seventh EuroLeague game and he is the MVP of the Round winner 👏@Bangola11 with a career-high night in points as he helped @LDLCASVEL get the W in Istanbul!



MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/FIzLWRCeej — EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2026

En sus primeros partidos 17.6 puntos de media, 3.7 rebotes, 3.6 asistencias para 20.6 de valoración. Su contrato en la isla era de 2.2 millones, pero se lo rebajó al firmar por el cuadro Euroleague un 70%. Una estrella por unos 600k. Desde su llegada solo han ganado a Efes, pero perdieron de un solo punto frente a gigantes económicos como Panathinaikos, que les quintuplica en presupuesto, o contra Olimpia Milano, que les triplica.

Tyrique Jones, un talento incomprendido

El talento que atesora Tyrique Jones es directamente proporcional al fuerte carácter que ostenta. El center puso punto final a su etapa en Belgrado por desavenencias con la entidad y el staff. Olympiacos vio en él la oportunidad de incorporar a toda una potencial estrella de la Euroliga a un precio muy inferior al que su caché puramente deportivo dice.

En menos de 10 partidos Euroleague ya ha alcanzado los 29 de valoración en dos ocasiones, contra Barça Basket y Zalgiris Kaunas. Los griegos tuvieron que pagar un buy-out de 500k, pero su contrato por 2 años y medio permite que la amortización no sea tan elevada. Su salario no llega al millón de euros, se habla de unos 800k por temporada.

Nigel Hayes-Davis llega para rescatar un proyecto hundido

A diferencia de los anteriores movimientos, Panathinaikos es un conjunto que no puede permitirse mirar el ranking de coste por victoria. Además de que es la masa salarial más grande de la Euroliga, su exigencia es ganar y nada más que ganar. Por ello, incorporaron directamente de la NBA al que en su día fuera para muchos el mejor jugador de la competición, Nigel Hayes-Davis.

The 2025 EuroLeague Final Four MVP is back in Europe!



Nigel Hayes-Davis signs with @Paobcgr ☘️ pic.twitter.com/LrO7xb2TZb — EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2026

Nigel Hayes-Davis no ha sido barato para Panathinaikos, pero sí conquistan la Euroliga poco o nada importará eso. Su salario es de 10 millones de euros por temporada y media, es decir unos 4 millones netos por temporada. Su nómina solo la superan Micic y Nunn, dos superestrellas de la competición. El alero llega para revivir a un Panathinaikos en apuros. No obstante, no es extraño ver a un equipo de Ataman deambular por posiciones bajas y acabar tocando metal.

Malas inversiones que ya generan runrún

Llegado este punto de la temporada empieza a acabarse la paciencia de muchos aficionados. Algunos se empiezan a impacientar con la falta de resultados. En este sentido, no solo hay quejas en los equipos de la zona baja. También los aficionados tienen en cuenta la inversión y en proyectos millonarios como Dubai, Hapoel, incluso Real Madrid empieza a haber runrún.

Dzanan Musa y Dubai BC

Vasilije Micic y Hapoel Tel Aviv

Los banquillos de Real Madrid y Olympiacos

Los dos nuevos superproyectos económicos y sus estrellas se deshinchan

En algunos casos es con movimientos concretos de mercados, otros con la dinámica. Un claro ejemplo de dos jugadores que rinden, pero no acorde a su escalafón salarial con Micic y Musa. Ambos llegaron como jugadores franquicia. En el caso del serbio, sus números son buenos, pero su estatus es de mejor jugador de la Euroliga, el mejor pagado con 5.6 millones, y no lo está siendo. El bosnio comenzó arrasando, pero su falta de continuidad lo pone difícil.

🇧🇦 Tough loss for @dubaibasket



Before his injury, Dzanan Musa was their offensive engine in #EuroLeague🔥



📊 Among Dubai players:

🥇 2st in Points per Game

🥇 2st in Assists

🥇 Best Net Rating (+1.0 when on court)



Without him, the team drops to -25.1 Net Rating https://t.co/1sATZrXxmm pic.twitter.com/8RUCMBidks — Data4Basket (@Data4Basket) October 7, 2025

Dzanan Musa también viene brillando, pero varios problemas físicos han abierto debate. Además, él mismo aseguró que iba a ser el líder del proyecto, por el momento, el quinto en valoración. Al margen del rendimiento de ambos jugadores, Hapoel comenzó como un tiro, pero no deja de deshincharse. Dubai no está ni en play-in siendo el 5º/6º en presupuesto. Son cuartos por la cola en victoria por millón invertido.

Olympiacos y Real Madrid, dos históricos que buscan un giro

La situación en Olympiacos y Real Madrid no es para nada preocupante. Sin embargo, sí que la exigencia de entidades con esa historia les tienen siempre en el candelero. Ambos están en el top 5 de presupuestos y, en ambos casos, en el top 5 de la Euroliga. A pesar de ello, algún errático movimiento de mercado y estar en la zona baja del ranking de coste salarial por victoria son su gran mancha en el expediente.

🇩🇪 91 – 89 🇭🇷

⚡ David Krämer | 10 pts, 2 reb, 2 ast.

💥 @MarioHezonja | 30 pts, 7 reb, 3 ast, 26 val.

🏆 Basketball World Cup European Qualifiers pic.twitter.com/gUirr30dSf — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) March 1, 2026

En ambos casos, a diferencia de los proyectos analizados anteriormente, la problemática no radica en sus estrellas con grandes salarios. La polémica en Real Madrid y Olympiacos se encamina más a su banquillo. Los dos conjuntos tienen plantillas amplias, pero no han acabado de acertar con sus jugadores de segunda unidad. Por parte de los de Scariolo la infrautilización de Procida, Okeke, Kramer es habitualmente comentada. Entre los de Bartzokas, genera debate la mala puntería con movimientos de mercado como Cory Joseph, Frank Ntilikina o Monte Morris.

Coste por victoria en la Euroliga