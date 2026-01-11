El mercado de la Euroliga volvió a dejar movimientos que no pasaron desapercibidos, con decisiones capaces de marcar el rumbo de varios equipos en plena temporada. El debut ilusionante del fichaje más esperado de las últimas semanas ha reforzado la confianza de una entidad que se ve preparada para pelear por todos los títulos. Un jugador que, además, se medirá a su exequipo en la próxima jornada, aunque con un condicionante clave.

Tyrique Jones debuta como fichaje del Olympiacos

Tyrique Jones se estrenó con la camiseta del Olympiacos dejando muy buenas sensaciones en la contundente victoria ante el Karditsa Iaponiki por 80-120. El pívot estadounidense, protagonista de uno de los grandes movimientos del mercado de la Euroliga en las últimas semanas, firmó 14 puntos y 4 rebotes en 20 minutos, siendo un recurso importante en la pintura y mostrando una gran eficacia cerca del aro.

El ex de Partizan ha hablado ante los medios de comunicación tras su estreno y se ha mostrado feliz de volver a jugar, puesto que su último encuentro con el conjunto de Joan Peñarroya fue el 30 de diciembre. El interior americano ha hablado de su situación personal tras dejar Belgrado: “Ahora estoy en un mejor ambiente, mental y físicamente. Estoy aquí para ganar y ayudar al equipo”.

Tyrique Jones no jugará ante el Partizan en Euroliga

De cara a la próxima jornada de la Euroliga, uno de los duelos más esperados será el Partizan de Belgrado–Olympiacos, con Tyrique Jones como uno de los focos de atención en la previa. Sin embargo, el pívot estadounidense no podrá disputar el encuentro debido a una cláusula incluida en el acuerdo entre clubes, condición que también fue aceptada por el jugador para cerrar su incorporación al conjunto griego.

El propio Jones aclaró la situación con total normalidad tras su estreno, explicando que se trata de un punto contractual que debe respetar: “Eso forma parte del acuerdo y algo que tuve que aceptar. Haré todo lo posible para mantenerme listo y en forma para el resto de los partidos”.

Tonye Jekiri, el sustituto de Tyrique Jones en el Partizan

El Partizan encontró en Tonye Jekiri al relevo para cubrir la salida de Tyrique Jones, incorporando a un pívot con experiencia contrastada en la Euroliga. El interior nigeriano encaja en la propuesta de Joan Peñarroya y responde a la necesidad del conjunto serbio de reforzar su juego interior. En su primer partido ya dejó muestras de su impacto, destacando especialmente en el rebote, con 5 puntos, 7 capturas y 1 asistencia ante el Barça Basket.