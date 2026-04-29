El mercado de fichajes Euroliga parece más vivo que nunca. Especialmente candente está siendo la rumorología en los conjuntos ya eliminados de los playoffs. Hay equipos que acostumbran a cambiar notablemente la plantilla cada verano. Virtus Bolonia podría volver a hacerlo.

La NCAA podría volver a pescar entre los jóvenes más destacados de la Euroleague

El puente aéreo entre la Euroliga y la NCAA en el mercado de fichajes parece que se acrecenta por momentos. En un inicio la liga universitaria parecía enfocada en pescar en jugadores de cantera, pero ya se atreve con primeras espadas. La situación con Quinn Ellis ya abrió debate. Reciéntemente Mikka Muurinen también fue noticia. Ahora Virtus Bolonia podría perder a Saliou Niang.

🇮🇹 15 puntos, 2/3 T3 y 4/6 TC vs Georgia. Otra buena actuación de un Saliou Niang que gana enteros en Italia.



El pick de los Cavs llegaba como uno de los jóvenes a ver, y está superando las expectativas. Unas condiciones físicas tremendas. pic.twitter.com/zKoaUED0qc — Javier Molero (@JavierMoleroo) August 30, 2025

La primera jornada de los playoffs Euroliga está en juego, con más o menos suerte para según qué participantes. Sin embargo, el mercado de fichajes en la Euroliga no parece deternerse. El insider italiano Alessandro Luigi Maggi ha irrumpido en la información del día con la posible salida de Saliou Niang de Virtus Bolonia en dirección a la NCAA.

¿Puede competir la Euroliga en ese mercado de fichajes?

La nueva política de derechos de imagen de la NCAA ha hecho que los salarios que allí se ofertan sean desorbitados. En el caso de Saliou Niang se habla de un montante de 5 millones de dólares, según La Prealpina. El sueldo por jugar en la primera división universitaria estaría a la altura de grandes estrellas de la Euroliga.

💵 Saliou Niang is considering Virtus Bologna and the NBA, but the NCAA is keeping a close eye on him.

According to *La Prealpina*, a $5 million contract to play one season for a Division I university could be on the table. pic.twitter.com/W38SIYyGmm — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 29, 2026

Por el momento, la salida del juegador en el mercado de fichajes no está clara, ni del equipo ni de la propia Euroliga. Sin embargo, es uno de los jugadores jóvenes más prometedores de la competición y tanto la NCAA como la NBA le siguen muy de cerca. Habrá que ver que acaba sucediendo. No obstante, la dinámica parece difícil de capear para una Euroleague que no parece poder competir en esos términos.