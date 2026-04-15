El momento de Joan Peñarroya en el Partizan de Belgrado marca un punto de estabilidad tras una temporada convulsa, con el técnico catalán logrando reordenar al equipo y devolverle competitividad. En este contexto, el club ha dado un paso clave de cara a su planificación futura asegurando piezas importantes del proyecto, una señal clara de que busca continuidad y ambición para consolidarse de nuevo entre los aspirantes en Europa.

Partizan de Belgrado renueva a Carlik Jones

Carlik Jones ha asegurado su continuidad en el Partizan de Belgrado tras ampliar su contrato hasta la temporada 2027-28. El base estadounidense se ha consolidado como uno de los líderes del equipo desde su llegada en 2024, y la directiva ha logrado asegurar su continuidad pese al fuerte interés de varios clubes europeos y su condición de uno de los agentes libres más cotizados del mercado, ya que su contrato finalizaba el próximo mes de junio.

A pesar de haber estado varios meses fuera por lesión, Carlik Jones ha regresado con un gran rendimiento, siendo determinante en este tramo final de la temporada. En la fase regular de la Euroliga ha promediado 15,6 puntos y 4,5 asistencias en 14 partidos, números que reflejan su peso en el juego del equipo. Además, fue nombrado MVP del mes de marzo tras liderar al conjunto blanquinegro a una racha de cinco victorias consecutivas.

El papel de Joan Peñarroya en la renovación de Carlik Jones

La renovación de Carlik Jones no se entiende sin el papel de Joan Peñarroya en el banquillo del Partizan. El técnico catalán ha sido clave para reordenar al equipo en un momento complicado de la temporada tras la destitución de Željko Obradović, logrando que el conjunto serbio recupere sensaciones y competitividad en la Euroliga.

El propio Jones ha valorado en una entrevista en Sport Klub de forma muy positiva el trabajo de Peñarroya, destacando su estilo más calmado en comparación con otros entrenadores que ha tenido:

“Diría que Joan es menos emotivo que Zeljko, pero tienen bastantes similitudes. Peñarroya se enfada menos y dice menos palabrotas”.

Números de Carlik Jones en la Euroliga con Partizan de Belgrado