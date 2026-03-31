La temporada en Partizan Belgrado ha estado lejos de ser sencilla. Las turbulencias en el banquillo y el vestuario han sido la tónica. Las lesiones y salidas inesperadas tampoco han ayudado. Sin embargo, parece que Joan Peñarroya ha sabido nevegar en las agitadas aguas y más allá de la ausencia de Carlik Jones, la marcha de Cameron Payne o los rendimientos de algunas estrellas va sacando los resultados adelante.

El gran drama olvidado en Partizan Belgrado en esta Euroliga

Partizan Belgrado ha vivido enfrentamientos entre afición y plantilla, entre jugadores y con el staff. Muchas veces la tensión suele salir a flote con los malos resultados. Seguramente, buena parte del lío que ha vivido el conjunto no hubiera sido tal sin la lesión de Carlik Jones. El combo era el jugador franquicia del equipo. Los números básicos son de pieza clave, pero la estadística avanzada revela que es toda una estrella de la Euroliga.

Carlik Jones and Partizan Belgrade are in advanced talks for a new contract.



Last details.



Jones / Partizan, the story will continue. pic.twitter.com/pY4FXCWM2I — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 30, 2026

Carlik Jones tuvo una lesión y el equipo se resintió y mucho. El jugador promedia 15 puntos y 5 asistencias. Sin embargo, su relevancia en Euroliga va más allá de eso. El rating ofensivo del equipo se dispara con él en pista. Si varias de sus estrellas, Bonga, Sterling Brown o Washington se han movido entre los 110 y los 115 en este guarismo, Carlik Jones alcanza los 125. El jugador franquicia de Partizan Belgrado no es un especialista defensivo y, aun así, también lidera en rating neto. Este verano acaba contrato.

Carlik Jones inicia conversaciones

El regreso de lesión de este jugador ha catapultado a Partizan Belgrado como equipo. Después de 24 jornadas Euroliga fuera, ha regresado como si el tiempo no hubiera pasado y los resultados del equipo están ahi. Este verano acaba contrato, despúes de haberlo ampliado el pasado verano por una campaña más y no es de extrañar que el cuadro serbio esté enfocado en renovarle. Ofertas no le faltarán.

Con equipos como Real Madrid Baloncesto, Barça Basket, Fenerbahce o Efes a la caza de un ‘pequeño’ en el mercado, Partizan Belgrado se ha puesto las pilas. Acorde a las informaciones de Matteo Andreani las conversaciones entre jugador y entidad se han iniciado y están muy avanzadas. Parece que uno de los combos más cotizados de la Euroliga podría no moverse de Serbia.