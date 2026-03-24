Todo puede suceder cuando arranque la offseason en la Euroliga y la Liga Endesa. Hasta ese momento, los equipos mueven ficha, manejan distintos nombres y exploran el mercado con la expectativa de que alguno termine convirtiéndose en fichaje. El Barça Basket, con Xavi Pascual al mando, tiene una prioridad clara: incorporar un generador de juego con puntos en las manos. En ese escenario, a finales de marzo aparece el nombre de Mike James. ¿Es el base estadounidense una opción real para reforzar al Barça Basket?

Gran relación entre Mike James y Xavi Pascual. ¿Petición del entrenador?

Es el primer gran aspecto a analizar ante la posible llegada de Mike James al Barça Basket. En un escenario de reconstrucción total de la plantilla blaugrana, tanto en la pintura como en el perímetro, cobra especial relevancia la conexión previa entre el base estadounidense y Xavi Pascual.

Ambos coincidieron en el Panathinaikos durante la temporada 2016-17, donde forjaron una relación muy positiva. El propio James lo ha destacado en varias ocasiones: “Fue genial estar con él. Quiero decir, adoro a Xavi. Todavía hablo con él de vez en cuando. Es difícil decir que ha sido el mejor entrenador que me ha entrenado, pero creo que es el mejor en cuanto a jugadas y táctica”.

El Barça Basket necesita un base director de juego, generador y anotador

Mike James es el máximo anotador histórico de la Euroliga, MVP de la competición en 2024 y uno de los grandes referentes del torneo desde su irrupción con el Baskonia la década pasada. A lo largo de su carrera también ha pasado por el Panathinaikos, Olimpia Milano, CSKA Moscú y, desde 2021, el AS Monaco Basket.

El plan A del Barça sigue siendo Sylvain Francisco, pero su posible salto a la NBA y el interés de otros grandes clubes de Euroliga complican la operación. En ese contexto, la alternativa de James gana fuerza como una solución capaz de aportar dirección, generación de juego y, sobre todo, anotación. Esta temporada firma una media de 16,7 puntos en 31 partidos de Euroliga, manteniéndose como uno de los exteriores más determinantes del continente.

Está (casi) libre en el mercado

El base formado en Eastern Arizona y Lamar en NCAA, con 58 partidos en la NBA repartidos entre los Phoenix Suns, New Orleans Pelicans y Brooklyn Nets, se presenta como una opción real de mercado debido a la delicada situación económica que atraviesa el AS Monaco Basket desde hace meses. Sin Vassilis Spanoulis en el banquillo y con posibles salidas importantes como las de Elie Okobo o Daniel Theis —a la espera también de lo que ocurra con Nikola Mirotic—, Mike James podría cambiar de aires y afrontar una segunda etapa en la Liga Endesa tras su paso años atrás por el Baskonia.

¿Sigue siendo élite?

Es una de las grandes incógnitas que rodean la operación de Mike James. A sus 35 años —cumplirá 36 el 18 de agosto—, el base de Portland sigue rindiendo al máximo nivel: esta temporada se mantiene entre los mejores anotadores de la Euroliga (octavo) y como segundo máximo asistente del torneo, con 6,6 por partido. A ello suma un perfil muy completo en ataque, combinando generación de juego, liderazgo ofensivo y la capacidad de asumir tiros decisivos en momentos clave como uno de los mejores en el clutch scorer.

¿Encaja en el nuevo Barça Basket?

La posible llegada de Mike James al Barça Basket encaja directamente con el contexto económico de la sección, ajustándose a un escenario de presupuesto contenido. Se trataría de una clara oportunidad de mercado, con un coste asumible y sin perder de vista su impacto inmediato a corto plazo en el perímetro blaugrana. Además, su buena sintonía con Xavi Pascual refuerza aún más una operación que combina encaje deportivo y viabilidad económica.

Los dos grandes ‘pero’

El primer punto a considerar es evidente: su edad, unida a su carácter extremadamente dominante con balón, puede condicionar el estilo de juego del equipo, especialmente teniendo en cuenta que compartirá cancha con un perfil como el de Kevin Punter. Además, fuera de la pista, James ha sido protagonista de diversos problemas extradeportivos de cierta e importante relevancia a lo largo de los últimos años.