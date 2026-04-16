Campeón de la NBA con los Denver Nuggets, Michael Malone dio un giro inesperado a su carrera el pasado 7 de abril al aceptar la propuesta de los North Carolina Tar Heels —el histórico programa donde brilló Michael Jordan— con la ambición de devolverlo a la cima. Malone se convirtió así en el vigésimo entrenador de la universidad, firmando un contrato de seis años valorado en 50 millones de dólares. Su proyecto en Chapel Hill arranca con una declaración de intenciones: atraer talento de primer nivel, empezando por uno de los jóvenes europeos más prometedores del momento.

Miikka Muurinen de Partizan Belgrado a North Carolina de NCAA

La era de Michael Malone en los Tar Heels de North Carolina arranca con un movimiento con cierto sabor agridulce en el campus. La mala noticia en Chapel Hill es la salida de Dylan Mingo, que ha decidido desvincularse del programa y reabrir su reclutamiento a través del Transfer Portal.

Sin embargo, el golpe podría amortiguarse rápido. En el horizonte aparece Miikka Muurinen, un alero finlandés de enorme proyección que todavía no ha anunciado su destino para la próxima temporada y que podría inclinarse por North Carolina y Michael Malone en los próximos días y unirse al base griego Neoklis Avdalas en el Dean Smith Center.

Miikka Muurinen creó un interesante Eurobasket en verano con el combinado de Finlandia con promedios finales de 6.6 puntos y dos rebotes, decidiendo pasar del High School de Estados Unidos al profesionalismo de la mano de Partizan Belgrado, primero con Zeljko Obradovic y desde hace unos meses en Joan Peñarroya. Un Muurinen que ha disputado seis encuentros de Euroliga con ningún impacto en el juego.

Se proyectaba su nombre como posible top 3 del Draft de la NBA en 2027, sin embargo su nulo protagonismo en Partizan hace pensar que deberá crear un interesante primer año en NCAA para comenzar a ver sus opciones de NBA en un futuro. Miikka está clasificada como 4 estrellas en la mayoría de los sitios web de reclutamiento y sería una excelente adición a la lista del próximo año, especialmente teniendo en cuenta la noticia de que Caleb Wilson se dirigirá oficialmente a la NBA.

Seis universidades detrás de Muurinen

Además de North Carolina, Miikka Muurinen maneja ofertas de seis programas potentes de NCAA: los Wolverines de Michigan (actuales campeones), Arkansas Razorbacks, Duke Blue Devils para unirse al lado de Dame Sarr, Indiana Hoosiers, Kentucky Wildcats y NC State Wolfpack. Por ahora, solo ha visitado los campus de Michigan y Arkansas, lo que deja el proceso aún abierto.

Ahí es donde North Carolina juega una carta diferencial: el factor emocional. La madre del jugador vistió la camiseta de los Tar Heels entre 2001 y 2003, un vínculo que históricamente suele pesar en este tipo de decisiones. Un guiño que refuerza el optimismo en Chapel Hill y Michael Malone y suma argumentos para que el programa pueda convencer a una de las grandes joyas europeas del momento.