Sorprendió la decisión de Álvaro Folgueiras al entrar en el Transfer Portal de la NCAA para disputar su último año de baloncesto universitario, dejando atrás su etapa en Iowa. Con el paso de los días, el ala-pívot malagueño se ha convertido en una de las piezas más cotizadas del mercado, recibiendo el interés de numerosos programas que buscan incorporarlo de cara a su temporada sénior. Aun así, todo apunta a que su decisión final se reducirá a tres destinos principales, que actualmente parten como las opciones más sólidas para el jugador tras su paso por Robert Morris y los Iowa Hawkeyes.

Dos opciones NCAA top para Álvaro Folgueiras en su año senior

Se espera que la decisión del internacional español no se demore, aunque Álvaro Folgueiras tiene programadas tres visitas en los próximos días, y todo apunta a que una de esas opciones acabará siendo su destino final. Entre las alternativas que más fuerza han ganado destacan Ole Miss y South Carolina, dos programas en los que el malagueño podría asumir un rol protagonista desde el primer momento. Un escenario que, además, le permitiría consolidarse como una de las piezas importantes de su equipo y aumentar sus opciones de cara al Draft de la NBA de 2027.

Ole Miss alcanzó el Sweet Sixteen en 2025 y lleva tres temporadas bajo la dirección de Chris Beard. Los Rebels de la Universidad de Mississippi compiten en la exigente SEC, y el aterrizaje de Álvaro Folgueiras podría convertirlo en una pieza clave desde el primer momento, con el objetivo de devolver al equipo a una nueva edición del March Madness. El interior español, que ya dejó muestras de su impacto en su año junior con promedios de 8,4 puntos y 3,6 rebotes, también firmó actuaciones destacadas en el March Madness con Iowa, consolidándose como un jugador capaz de rendir en los grandes escenarios.

Los Gamecocks de South Carolina —uno de los programas más potentes del baloncesto universitario femenino— representan la otra gran alternativa que maneja Álvaro Folgueiras. En el sistema de Lamont Paris, el ala-pívot español podría asumir un rol importante desde su llegada, encajando en un proyecto que, como Ole Miss, compite en la potente SEC.

El programa no alcanza el Sweet Sixteen desde 2017, y busca volver a la élite del March Madness. En ese contexto, South Carolina aparece como una oportunidad de impacto inmediato para Folgueiras, especialmente en un entorno que ha demostrado ser una plataforma de salto hacia la NBA, con casos recientes como Collin Murray-Boyles, GG Jackson o Chris Silva.

Louisville pregunta por Álvaro Folgueiras

Una tercera opción también aparece en el horizonte, aunque en este caso Álvaro Folgueiras no tendría un rol tan protagonista como el que podría asumir en Ole Miss o South Carolina. Esa alternativa pasa por los Louisville Cardinals, uno de los programas más activos en la offseason, que está reforzando su plantilla con incorporaciones de nivel como Flory Bidunga y Jackson Shelstad.

Un perfil como el del español encaja en el gusto de Pat Kelsey, en su intento de construir un roster competitivo capaz de pelear en la ACC. Louisville busca dar un salto de calidad en los próximos años, especialmente tras un periodo sin presencia en la Final Four desde 2013 y sin alcanzar el Sweet Sixteen desde 2015.

En este contexto, los Cardinals se encuentran en plena reconstrucción, apostando por talento joven y ambicioso. Además, el programa ha sido una plataforma importante hacia la NBA en los últimos años, con casos como Donovan Mitchell, Jordan Nwora o Gorgui Dieng, reforzando su atractivo como destino de desarrollo para jugadores con proyección.

Mejores jugadores en el Transfer Portal de NCAA