¿Será 2026 el año en que un español se corone por primera vez campeón del torneo NCAA de baloncesto? Tras el Selection Sunday ya se conoce el cuadro definitivo del March Madness y, con él, la presencia española en el gran baile universitario de marzo. Ocho jugadores españoles estarán en el cuadro masculino, mientras que la representación asciende a doce en el femenino, repartidos entre los programas universitarios que lucharán por el título.

Españoles en el cuadro masculino del March Madness

Aday Mara – Michigan Wolverines

Pese a caer hace unos días en la final de la Big Ten ante Purdue, el equipo de Mara, dirigido por Dusty May, aparece como uno de los principales candidatos a colarse en la Final Four de Indianápolis. El primer rival de Michigan Wolverines saldrá del ganador de la First Four entre UMBC Retrievers y Howard Bison, mientras que los Wolverines parten como cabeza de serie número uno de la Midwest Region. En su temporada universitaria, Aday Mara ha promediado 11,6 puntos, siete rebotes y 2,3 asistencias por partido.

Mario Saint-Supery – Gonzaga Bulldogs

El base malagueño será uno de los grandes focos del March Madness en clave española, después de firmar una temporada sólida con Gonzaga Bulldogs como novato en NCAA, donde ha tenido un papel importante a lo largo del curso. El español ha promediado 8,6 puntos, 2,8 rebotes y 3,6 asistencias por partido. Los Bulldogs, con Jorge Sanz en el staff, parten como seed 3 de la West Region y debutarán en el torneo ante Kennesaw State Owls en Portland.

Álvaro Folgueiras – Iowa Hawkeyes

Iowa Hawkeyes partirá por la parte del cuadro South y debutará en el torneo frente a Clemson Tigers como noveno cabeza de serie, en el Benchmark International Arena de Tampa. Liderados por Bennett Stirtz, uno de los grandes prospects llamados a ocupar puestos de lotería en el Draft de la NBA, Álvaro Folgueiras disputará un nuevo March Madness tras firmar promedios de 8,1 puntos, 3,8 rebotes y 2,3 asistencias.

B1G 3️⃣ from Alvaro Folgueiras 😤@IowaHoops leads No. 9 Nebraska at the half 🙌 pic.twitter.com/XzEO8XBYFO — Big Ten Men's Basketball (@B1GMBBall) February 18, 2026

Rubén Domínguez – Texas A&M Aggies

En su primera temporada en la NCAA, Rubén Domínguez se ha consolidado como uno de los mejores tiradores de tres puntos de toda la competición universitaria. El español ha firmado promedios de 10,3 puntos y 2,4 rebotes, acompañados de un destacado 37,3 % de acierto desde el perímetro. Texas A&M Aggies, cuartos en la SEC, partirán como seed 10 de la South Region y debutarán en el gran baile universitario frente a Saint Mary’s Gaels el martes 20.

Conrad Martínez y Owen Aquino – High Point

El tándem español lideró a High Point Panthers hasta el título de la Big South, sellando así su presencia en el March Madness, donde volverán a tener un papel destacado. Los Panthers debutarán en el torneo ante Wisconsin Badgers, con Owen Aquino firmando en su año senior promedios de 9,4 puntos y 6 rebotes, mientras que el base de Granollers, Conrad Martínez, ha registrado 9,3 puntos y 3,4 asistencias por partido.

HIGH POINT PUNCHES ITS TICKET 🎟️



For the second straight season the Panthers capture the Big South title 🙌#MarchMadness pic.twitter.com/k76qJGvsN8 — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 8, 2026

José Tanchyn – UMBC Retrievers

Duelo de First Four entre UMBC Retrievers y Howard Bison en busca de una plaza entre los 64 equipos que disputarán la primera ronda del torneo. Tanchyn forma parte del roster de UMBC en su año junior, donde está teniendo protagonismo con 19 minutos por partido, promediando 6,5 puntos y 5,7 rebotes. Una victoria les llevaría a enfrentarse en la Midwest Region a Aday Mara y a Michigan Wolverines men’s basketball.

Victory Onuetu – Hofstra Pride

Onuetu estará presente en el March Madness tras disputar 34 partidos en su año junior con Hofstra Pride, el programa de Hempstead (Nueva York) dirigido por Speedy Claxton. El jugador español ha firmado promedios de 4,7 puntos y 7 rebotes por partido. Su debut en el torneo llegará el 20 de marzo en Tampa, donde Hofstra se medirá a uno de los grandes favoritos, Alabama Crimson Tide.

Españolas en el March Madness